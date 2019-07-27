【廚具減價】美亞夏日優惠低至4折　買鑊送鑊送廚具！

暑假，本來屬於陽光與海灘，活力和朝氣，可惜，這個7月卻只有勞氣、怨氣和戾氣。專家說，下廚可以療癒心靈，Shopping亦可宣洩情緒。趁廚具品牌大減價，不如為熱廚房增添一些器具，換一換新裝，來個新景象，逗自己開心。 攝影：鄒家鳳

$169有三件Aqua套裝鍋具！（原價$429）

美亞廚具（Meyer）正舉行夏日大減價，雖然只限觀塘體驗店，但過百件精選廚具，還有醬料、米、麵和湯包等獨家優惠，都夠你逛半天。一進門口，在當眼位置便看見Anolon Nouvelle Copper 30cm/4.3L有蓋陽極氧化易潔炒鍋，聲稱比不銹鋼硬2倍，由鋁、鋼、不銹鋼組成的五層複合底，超級傳熱，不怕焗部燒焦。原價$1,499，現售$699，還附送20cm平底不黏煎鍋（價值$209）、2個矽膠隔熱套 (價值$49) 和6件裝鑊鏟等配件 (價值$329)，一拖九很划算。但budge無咁多？可選Meyer的不黏鍋具3件套裝，有鈔鍋、單柄湯鍋和坑紋煎鍋只是$169（原價$429）。如果廚房細細想慳位，有個日版可疊式雙子鍋很有趣，兩個疊起只佔一個鍋的空間，還有贈品木製意粉杓。

按圖看清還有什麼減價廚具、小電器、$100以下精選：

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按圖看清其他優惠廚具配件、焗爐器具：

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美亞廚具投奔初夏Cool啦啦減價活動

日期：7月15日至8月18日

營業時間︰星期一至日上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店