【入廚貼士】微波爐7個煮食妙用　小吃主菜蔬果樣樣叮出好味道！

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曾經聽過一位要去外國讀書的朋友說：「什麼也可以不帶，但一定要帶電飯煲！因為電飯煲可以做的料理有太多了，只要有它好像什麼可以煮得到。」不過，自問是懶人之皇的話，當然希望什麼也不用帶也能完成料理，所以首選一定是微波爐！微波爐料理省時方便味道亦有水準，而且可以用同一個碗又煮又食，碟都洗少隻！

1. 叮叮嫩口蔬菜

綠色蔬菜不一定要開火烚，用微波爐叮幾分鐘一樣可以，而且效果也如用滾水烚。不過，叮蔬菜也有一個技巧，就是將蔬菜平均鋪在碟上，然後蓋上三層濕透的廚房紙，既能保留菜味，也不會抽乾蔬菜的水分。

按圖看4款叮菜效果及建議時間：

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2. 叮水蛋

沒有錯！用微波爐也可以叮出媲美用水蒸的效果，按圖看叮水蛋效果及建議時間：

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3. 叮蛋糕

電飯煲焗蛋糕，微波爐都可以叮蛋糕，而且味道也多樣如花生、香蕉、朱古力等。按圖看叮蛋糕效果及建議時間：

4. 叮叮焗薯

一般焗薯，不論先烚後焗或全焗，最少也花上45分鐘，但用微波爐則可15分鐘內即可。按圖看叮叮焗薯效果及建議時間：

除了以上的叮叮小食外，微波爐還可以叮主食及製作調味料，真的一餐可以用微波爐整好！按圖看餘下3個微波爐煮食建議：

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