【健康飲食】美國營養師推薦18種護肝食品　常熬夜或飲酒人士必睇

都市人經常捱夜,半夜三更都仍然未去睡覺,對肝臟健康固然有一定影響。前陣子藝人任達華遇襲,身體一切如常,更有指它的肝臟絲毫無損,有人笑言這果真是它所代言的「肝美健」最好的廣告,如果你都想好好養肝,除了食「卡士蘭」,也可試試以下18款由醫生及營養師推薦的食品!

International Sports Science Association(ISSA)認可營養師Charushila Biswas,並著有不同營養學著作,於《STYLECRAZE》的這篇《20 Best Foods To Eat For A Healthy liver》亦獲醫生Millie Lytle認證。不過20種之中,有部分資料不全或香港不常見,所以就只節錄其中18種。

肝臟,是人體第二大器官,約重1.4公斤,幫你排毒、進行新陳代謝、生產消化所需的化合物,亦儲存肝糖、分解紅血球等。大家都聽過,除了熬夜會傷肝外,飲酒一樣對肝冇益,再加上運動不足的話,對肝臟會構成很大負擔,引致肝硬化(Cirrhosis)、腹腔積水(Ascites)、肝炎(Hepatitis)或肝衰竭(Liver failure)等。當你發現自己有腹脹、便秘、膚色變黃、過量流汗、尿液顏色過深、高血壓等症狀,很可能是肝臟給你的警號。

請參考以下20種對肝部健康有益的食品。

1.蒜|想肝部運作正常,不可忽略排毒的重要。蒜有豐富大蒜素,這抗氧化物能保護人體受氧化侵害,亦刺激到肝酵素排走有害物質。切完蒜後等待5至10分鐘,有助釋放大蒜素,但就不建議加熱蒜頭。(Unsplash)

+ 13 + 12 + 11

資料來源:《STYLECRAZE》