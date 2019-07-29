【健康飲食】美國營養師推薦18種護肝食品　常熬夜或飲酒人士必睇

都市人經常捱夜，半夜三更都仍然未去睡覺，對肝臟健康固然有一定影響。前陣子藝人任達華遇襲，身體一切如常，更有指它的肝臟絲毫無損，有人笑言這果真是它所代言的「肝美健」最好的廣告，如果你都想好好養肝，除了食「卡士蘭」，也可試試以下18款由醫生及營養師推薦的食品！

International Sports Science Association（ISSA）認可營養師Charushila Biswas，並著有不同營養學著作，於《STYLECRAZE》的這篇《20 Best Foods To Eat For A Healthy liver》亦獲醫生Millie Lytle認證。不過20種之中，有部分資料不全或香港不常見，所以就只節錄其中18種。

肝臟，是人體第二大器官，約重1.4公斤，幫你排毒、進行新陳代謝、生產消化所需的化合物，亦儲存肝糖、分解紅血球等。大家都聽過，除了熬夜會傷肝外，飲酒一樣對肝冇益，再加上運動不足的話，對肝臟會構成很大負擔，引致肝硬化（Cirrhosis）、腹腔積水（Ascites）、肝炎（Hepatitis）或肝衰竭（Liver failure）等。當你發現自己有腹脹、便秘、膚色變黃、過量流汗、尿液顏色過深、高血壓等症狀，很可能是肝臟給你的警號。

請參考以下20種對肝部健康有益的食品。

1.蒜｜想肝部運作正常，不可忽略排毒的重要。蒜有豐富大蒜素，這抗氧化物能保護人體受氧化侵害，亦刺激到肝酵素排走有害物質。切完蒜後等待5至10分鐘，有助釋放大蒜素，但就不建議加熱蒜頭。（Unsplash）

+ 13 + 12 + 11

資料來源：《STYLECRAZE》