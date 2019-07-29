【飲食熱話】維他奶重推薄荷朱古力味 網民評價...附維他奶食譜

香港人對於維他奶一定不陌生，於1940年誕生，已經陪伴香港人79個年頭。維他奶不時會推出新口味，每次都會為大家帶來驚喜，網民亦會搶先試味。維他奶除了可以飲之外，還可以整甜品，用另一種形式品嘗！

今個夏季維他奶推出新品，不過是重推30年的薄荷朱古力味，不少已為人父母的網民稱好懷念，好奇2019年的味道會否與30年前的一樣；而年輕網民更會好奇其味道。推出當日，不少便利店已經一掃而空，不少網民亦表示可惜未能搶先試。筆者到訪了多間便利店後才找到2盒薄荷朱古力味維他奶，一打開薄荷味香濃，試飲後薄荷味和朱古力味卻不太濃，也不太甜，飲完口中留有少少薄荷感覺，個人覺得朱古力味再重一點更好。

筆者沒有嘗過30年前的薄荷朱古力味，不過2019年版的味道也不錯。（資料圖片）

相信不少有興趣的網民還未能一嘗其味道，因為多區仍未有貨！未買到又想試的你，可以按圖先看網民評價：

+ 6 + 5 + 4

維他奶不單止可以飲，還是製作甜品的好幫手！用豆奶代替牛奶一樣得！多年來坊間都有不少用維他奶作材料的食譜，以下集合了8個用維他奶製作的甜品，按圖了解更多：

1. 鮮奶燉蛋白

大家一定有食過，用維他奶一樣可以代替牛奶，而且濃濃的豆奶香絕不輸牛奶！只要將以下食譜牛奶的分量轉成維他奶便可。

鮮奶燉蛋白食譜

2. 維他奶蒸蛋糕

蒸蛋糕方便快捷，用維他奶簡單調味，是宵夜輕食之選。只要將以下食譜牛奶的分量轉成維他奶便可。

黑糖蒸蛋糕食譜

3. 維他奶千層蛋糕

除了普通蛋糕外，用維他奶一樣可以做千層蛋糕！只要將麵糊加入2盒維他奶，煎出來的麵皮便有維他奶味。不過由於麵皮的味道較淡建議加入朱古力漿或生果。製成維他奶千層蛋糕時，只要將以下食譜牛奶的分量轉成維他奶、不加綠茶粉及紅豆便可。

紅豆綠茶千層蛋糕食譜

最為大眾認識的維他奶味道當然是原味、麥精豆奶及蜜瓜味。不過維他奶一直都有推出新口味或期間限定，相信最有記憶的一定是2006年推出的3大味道Mocha、紅豆及香芋。

當時推出的3大口味紅極一時。（Vita Vitasoy）

當年亦有大眾利用特別口味的維他奶製作成甜品。按圖看另外4款甜品：