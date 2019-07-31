【雞翼食譜】香茅魚露燜雞翼好惹味　越南、泰國魚露點樣分？

雞翼的烹調方法有千萬種，不論什麼形式的醬汁配上雞翼都是一道佐飯好菜。今次帶來泰式 風味滿分的雞翼，用上香茅配以有提鮮作用的魚露燜雞翼，加上辣椒後味蕾又出現另一種感覺。 攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超 剪接：陳錦超

誰說香茅雞翼一定是炸？用香茅加魚露煮成汁再燜一樣可以！整道菜式用新鮮香茅烹飪，味道才夠香。不過也不要小看魚露的幫助，它有提鮮辟味作用。

左邊為越南魚露，右邊為泰國魚露，今次食譜中用的是泰國魚露。（資料圖片）

魚露，早在數百年前已經出現，之後大多用於東南亞國家菜式如泰國、越南等。別以為不同國家出產的魚露味道也是差不多，細味品嘗下是有分別的。泰國菜的賣點是香辣刺激，口味濃郁，所以泰國魚露一般會做得比較鹹，鹽分較多。如果你是追求泰國菜的重口味，一定是用泰國魚露。越南菜則較清淡，多數用新鮮香草調味，所以越南魚露主要為提鮮，味道較清淡。如果你沒有特別追求哪一款，可以根據自己的喜好選擇不同國家出產的魚露。

香茅魚露燜雞翼食譜

健康小貼士：

魚露的鈉含量高，每100克約有9900毫克鈉。根據世界衛生組織建議，成年人每日攝取不多於2000毫克鈉，即一平茶匙鹽以每日三餐計算，平均每餐飯不應攝取多於667毫克的鈉。過度攝取鈉會令血壓升高，長期會影響血管健康，大大增加患心血管疾病的風險，建議少吃。

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