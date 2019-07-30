【芒果】達人教你愛文芒最佳賞味期點分被催熟？8種芒果一文搞懂

夏天是芒果的季節，又大又香又甜的芒果讓人愛不釋手，水果達人分享辨別「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒及它的最佳賞味期。另外，8種市場上常見的芒果，你懂得分辨嗎？它們的特色、肉質味道及甜度等一一詳解。

全球的芒果品種繁多，我們在市面看到的只屬少數，在市場上常見的品種亦較為消費者所喜愛，產地遍及台灣、泰國、菲律賓、澳洲、美國及中國內地。鑑於方便運輸，芒果大概在樹上七至八成熟的時候便被採收，到消費者手上時有些芒果還未熟透。

全球的芒果品種繁多，在市場上常見的較為消費者所喜愛。（圖片︰terimakasih0@Unsplash）

本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）接受我們訪問時表示，某些芒果品種，例如台灣的愛文芒會在「樹上熟」的時候才被採收，以最快的速度運到顧客手上。在「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒之間存在三方面差異，包括外表、顏色及味道。

如何辨別「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒，請按圖了解︰

+ 4 + 3 + 2

整顆通紅的愛文芒在台灣叫做「大紅」，多是出口到日本、香港等地的貨色，愛文芒除了可鮮吃也可做菜，台灣的果農建議可做「芒果炒雞丁」，做法如下：

1.洋蔥、甜椒、芒果切塊備用。 2.將雞胸肉切成塊狀，加入大蒜、蠔油醃肉，然後將雞肉下油鑊炒，起鍋備用。 3.再熱油鑊，將蒜頭、洋蔥、甜椒等先爆炒，加蠔油調味。 4.最後將雞丁及芒果放入鑊快炒收汁完成。

整顆通紅的愛文芒在台灣叫做「大紅」，多向外地出口。（果道館負責人黃冠雄提供）

至於愛文芒的最佳賞味期也是有講究的，剛購買後便急不及待享用，有可能不是最佳時機品嘗愛文芒的完美。

如何捕捉愛文芒的最佳賞味期，可按圖了解︰

熟成的芒果有濃郁的果香，表皮有小黑斑點也非完全是壞，黑點也是果實熟成的象徵，不過黑斑如果擴大或數量太多，可能是將要變壞及過熟的象徵，挑選芒果時多觀察果皮，握上手軟身的芒果宜盡快食用。然而，亦以愛文芒為例，有些「患病」的芒果則不宜食用，按以下圖片有清晰的解說︰

世界上的芒果品種如此多，你認得多少？記者討教Nicholas有關市場上常見的芒果品種，分別有愛文芒、貴妃芒、金煌芒、烏香芒、凱特芒、水仙芒、象牙芒及呂宋芒8大種，它們之間的成熟期、重量、肉質味道及甜度各異，你吃過的有幾多種？

可點擊以下圖片了解8種芒果的特色，它們之間在成熟期、重量、肉質味道及甜度的比較（4圖表）︰