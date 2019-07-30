【炒飯食譜】三文魚蟹籽炒飯含豐富Omega3　全家愛吃15分鐘煮好

撰文：鄧穎琪
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記得以前的吉野家有一款蟹籽三文魚飯，但年前開始就停售，成為網友的集體回憶。比起那款三文魚碎的蟹籽飯，個人更喜歡吃三文魚蟹籽炒飯，兩種材料配上蛋炒飯後分外美味，可是餐廳不太常吃到，索性自己炒。
攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏
剪接：潘諾兒
三文魚蟹籽炒飯所用的是三文魚扒，只需加鹽和黑椒稍醃就可以。由於三文魚本身已有充足油分，故此煎魚時不必下太多油，而煎完之後不必洗鑊，直接用含有三文魚香氣的油來炒飯就最好！煎魚時要將魚翻到另一面，過程中可能會將魚扒弄散，但其實影響不大，因為三文魚煎好後都需要拆肉。而拆肉時可留意清楚有沒有細骨，以免誤吞魚骨。
為免白飯落鑊後會黏作一團，建議炒飯前先把飯抓鬆，或加少許油，以做出粒粒分明的效果。筆者習慣把蟹籽鋪在飯面，吃的時候才拌勻，亦可加上日式飯素使它再香一點。除蟹籽外，也有人會用三文魚籽代替，是名副其實的「親子炒飯」，咬下去時那「爆爆珠」效果比蟹籽更為突出。
三文魚蟹籽炒飯食譜
健康小貼士：
三文魚含有Omega-3脂肪酸，當中包含的DHA和EPA有助降低血液中三酸甘油酯的水平，對於腦細胞和專注力都有強化作用。
西炒飯食譜
【炒飯食譜】香芒蟹肉炒飯清新醒胃 15分鐘搞得掂手殘都識煮！
香芒蟹肉炒飯食譜
|食譜
|三文魚蟹籽炒飯（炒）
|材料
|三文魚扒1塊、雞蛋2隻、鹽半茶匙、飯2碗、蟹籽2湯匙、葱少許、醬油1湯匙
醃料：鹽少許、黑椒少許
|做法
|1.三文魚扒洗淨及瀝乾水分，以醃料醃20分鐘。
|2.雞蛋加鹽拂勻，葱切成葱花備用。
|3.鑊燒熱下油，中火煎三文魚扒至兩面金黃色，印乾油分並拆肉。
|4.蛋漿落鑊炒至半熟，再下白飯炒至乾身，然後下葱花。
|5.放入三文魚碎及醬油炒勻。
|6.上碟後可於飯面放上蟹籽，吃時拌勻即成。