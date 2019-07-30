【炒飯食譜】三文魚蟹籽炒飯含豐富Omega3　全家愛吃15分鐘煮好

記得以前的吉野家有一款蟹籽三文魚飯，但年前開始就停售，成為網友的集體回憶。比起那款三文魚碎的蟹籽飯，個人更喜歡吃三文魚蟹籽炒飯，兩種材料配上蛋炒飯後分外美味，可是餐廳不太常吃到，索性自己炒。 攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏 剪接：潘諾兒

三文魚蟹籽炒飯所用的是三文魚扒，只需加鹽和黑椒稍醃就可以。由於三文魚本身已有充足油分，故此煎魚時不必下太多油，而煎完之後不必洗鑊，直接用含有三文魚香氣的油來炒飯就最好！煎魚時要將魚翻到另一面，過程中可能會將魚扒弄散，但其實影響不大，因為三文魚煎好後都需要拆肉。而拆肉時可留意清楚有沒有細骨，以免誤吞魚骨。

為免白飯落鑊後會黏作一團，建議炒飯前先把飯抓鬆，或加少許油，以做出粒粒分明的效果。筆者習慣把蟹籽鋪在飯面，吃的時候才拌勻，亦可加上日式飯素使它再香一點。除蟹籽外，也有人會用三文魚籽代替，是名副其實的「親子炒飯」，咬下去時那「爆爆珠」效果比蟹籽更為突出。

三文魚蟹籽炒飯食譜

健康小貼士：

三文魚含有Omega-3脂肪酸，當中包含的DHA和EPA有助降低血液中三酸甘油酯的水平，對於腦細胞和專注力都有強化作用。

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