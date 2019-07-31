【廚具測試】電熱飯盒輕便小巧OL專屬　白飯雞翼蒸水蛋新鮮熱辣！

返工帶飯，一定要食隔夜餸？ 即煮即食，一定要搞大龍鳳？ 其實，一個手袋般大小的飯盒，已經可以滿足晒你中午吃飯的「夢想」，不用排隊又吃到新鮮飯餸。只要插上電掣，放入白米和水，再放已調味的餸菜，半小時後，新鮮熱辣的飯菜就在你面前！ 攝錄：吳雋、呂榮棟 Model：尹嘉蔚

第一眼在網上發現這個粉色小飯盒，是被它的外貌吸引，輕盈小巧，Model兩手揈揈帶返工，一看便知那是OL的尊屬飯盒了，還可煮飯、蒸餸和翻熱。翻熱飯餸是基本功能，但能否煮好米飯，蒸熟餸菜，還是試過才知。

放在辦公桌上，與電話差不多大小，也沒半點違和感，有個電掣就隨時有新鮮飯菜食。（鄒家鳳攝）

雙層設計，上層蒸餸，下層用作煲飯，有1-2碗的分量，中間有個隔熱架，聲稱可令熱氣循環，受熱更均勻。想起雞蛋是最簡單方便的菜式，便嘗試一邊煮飯一邊蒸水蛋，一格空間，剛好用1隻蛋加1.5倍水拂勻蒸，第一個測試菜式已非常成功，效果出奇地好，又嫩又滑。

辦公室玩煮飯仔，原來很簡單。

蒸水蛋０失敗。（鄒家鳳攝）

蛋和水的比例1:1.5，與飯同時一齊煮，半小時飯熟後，水蛋也完美誕生。(鄒家鳳攝)

按圖看清煲飯煮雞翼步驟：

+ 5 + 4 + 3

一個小小首飾箱，原來內有乾坤。(鄒家鳳攝)

【6大測試】

測試1「煲飯」：跟飯煲的出品沒什麼不同，甚至更軟熟，加入南瓜、粟米等一起煲煮，可增添不同風味。

測試2「蒸水蛋」：意外地非常成功，毋須睇火、蓋保鮮紙等，只需與米齊煮，便可輕鬆蒸出非常滑溜的水蛋來。

測試3「煮雞翼」：需預先醃製喜歡的醬料，簡單以豉油、糖、酒已經很美味，也是跟米齊煮，不老不粗嚡，嫩滑剛剛好。

測試4「蒸肉餅」：以馬蹄、粟米、免治豬肉刴好，加入豉油、糖、粟粉調味，與米同煮，同樣成功。

測試5「蒸蔬菜」：如果想一次過，跟米同煮，建議用彩椒、番茄、粟米這些較耐煮的蔬菜，綠色蔬菜如西蘭花、露笋會蒸得過黃，還是15分鐘後才加入會更好。

在蛋上可同時烚3隻蛋，1隻當然冇問題啦！（鄒家鳳攝）

30分略嫌烚得過久，可用作蛋沙律，減5-10分鐘已可。(鄒家鳳攝)

除了以上的蒸水蛋和烚蛋測試，還有一周5天的飯盒配搭餐單，你也可隨個人喜好做出不同組合，滿足每個工作天。

按圖看一周五天餐單及飯盒配件

周一：南瓜飯+豉油雞翼、露笋、酸齋

+ 4 + 3 + 2

小熊可攜式電熱飯盒

型號：DFH-B10J2

電壓：220V

頻率：50Hz

尺寸：240 x 125 x150mm

容量：１公升

功率：270瓦

淘寶價：139人民幣