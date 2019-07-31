【蘋果營養】減肥佳品6大好處益心臟　這樣吃更提升抗氧化物吸收

「一日一蘋果，醫生遠離我。」常聽聞吃蘋果對健康有益，但有益在哪？蘋果助減肥，原因是甚麼？蘋果中甚麼成分有益心臟及腸道健康？蘋果皮要不要削掉？吃紅蘋果還是青蘋果好？ 美國營養專家解開種種蘋果的疑問。

蘋果營養有利健康 遠超蘋果汁

蘋果含有豐富的槲皮素（Quercetin）和果膠（Pectin），這兩種元素為蘋果提供最大的健康貢獻。據美國哈佛公共衛生學院的資料顯示，5項臨床試驗中都指水果可以改善心血管健康，食用新鮮蘋果或天然風乾的蘋果片均有效用，但蘋果汁蘋果汁則不能發揮功用。一個中型的蘋果大約有95千卡，維他命C的攝取量達每天食用建議之14%。

一個中型的蘋果大約有95千卡，有3方面使蘋果在控制體重方面的成效顯著。（尹嘉蔚攝）

請按下圖了解蘋果對健康的6大好處︰

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延長蘋果新鮮度 冷藏比室溫好

蘋果放置室溫大約可放上1-2周，但肉質隨時間推移可能有所變化，因為蘋果在採收後會產生氣體乙烯，它會活化蘋果中的酵素，使果實繼續成熟。假如想延長蘋果的新鮮度，可將蘋果保存在雪櫃的保鮮盒中，通常可放上1-2個月，低溫能減緩乙烯對蘋果的影響，拖慢蘋果繼續成熟。

全球多達7,500種蘋果，先認識一下常見的6款蘋果品種︰

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蘋果皮抗氧化物比果肉高5倍

據《每日科學》引述加拿大早於2005年的研究，分析不同的蘋果品種的抗氧化物（多酚、兒茶素、原花青素等）含量，研究圍繞加拿大的8款蘋果品種，包括Red Delicious、Golden Delicious和Empire等，整體結果發現，在蘋果皮中的多酚（Polyphenols）含量高於蘋果肉5倍，兒茶素和原花青素B2在蘋果的抗氧化物中比重最多，而Red Delicious品種的抗氧化物活性高於Empire品種2倍，而美國流行的品種Gala及Granny Smith等則未納入該項研究。

蘋果皮中的多酚含量比蘋果肉多5倍！而華盛頓州立大學的研究指出Granny Smith青蘋果中的纖維和多酚含量更勝紅蘋果。（圖片︰Benamin Wong@Unsplash）

青蘋果纖維抗氧化物更勝紅蘋果

於最近期2014年華盛頓州立大學的研究，測試市面多款的蘋果品種，包括Granny Smith、Fuji、Gala、Golden Delicious和Red Delicious等，發現Granny Smith青蘋果中的纖維和多酚含量最高，更有助促進腸內的益生菌生長，預防與肥胖相關的疾病及慢性炎症。

參考資料︰

美國哈佛公共衛生學院/Science Daily/Dr.Weil-What Is The Healthiest Apple?/ 華盛頓蘋果協會/美國國家醫學圖書館國立衛生研究院