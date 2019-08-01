【逃犯條例】聞年輕示威者冇錢食飯網民即熱心支援　盤點建議食品

由「逃犯條例」引起的一連串遊行、集會已持續個幾月，每逢周末，身穿黑衣走上街頭似乎已是部分香港人的例行公事，當中以學生等年輕人佔大多數。日前填詞人梁栢堅在facebook開Post，指出朋友經營的餐廳，見到有年輕人因參與社運而耗盡僅有零用錢，沒錢食飯，網民心酸不已，紛紛發起「請後生仔食飯」的行動，一呼百應，飯券、乾糧、住家飯……全都出齊，網民齊呼：「唔會餓親小朋友！」

日前梁栢堅在facebook開Post，指在上環、西環的警民衝突當晚，朋友借出餐廳作為休息站，店員著兩位瘦弱的年輕人先坐下吃點東西休息一下，對方不好意思地回覆說：「對唔住，我冇錢食……」隔鄰的食客立刻代為付錢，讓兩位放心食。此Post一出，許多網民皆表示自己都想出一分力，縱使遊行及種種不合作運動爆發以來，香港人對示威及集會人士持兩極反應，有人批評年輕人鬧事及擾民，但亦有人受其赤子之心打動，表明與年輕人同行。

據梁栢堅所述，有食客埋單時多付幾百，叮囑老闆請有需要人士食飯。（facebook：梁栢堅）

梁栢堅的貼文一夜間有3萬幾人讚好，有人隨即分享自己遇到的類似遭遇，很多有經濟能力的網民坦言心酸，即使自己不方便參與集會，或不完全認同他們的手段，仍渴望出一分力，讓這群年輕人有飽飯食，結果一呼百應，在facebook、連登討論區等都成功洗版。

有義工在旺角擺街站收集飯券，半日已獲得由市民送出總值逾17萬元的飯券、禮券連八達通，包括：連鎖店飯券、超級市場禮券、餅卡等。（facebook：香港自由之書）

有人透露自己曾提出請前線年輕人食飯，惟遭到婉拒，因為對方覺得無功不受祿，怕佔人便宜，餓著肚子都不作聲，網民為他們的倔強感到更難過。為免招人口實，網民有共識以非現金方式為後生仔帶來溫飽，有人提議整住家飯、買飯券、送零食，參考過各方意見後，歸納了以下19款建議食物，如果給你，會喜歡哪款？

1. 飯糰：網民首推買飯糰，因為方便、好食又飽肚，有米落肚不必乾啃麵包，當中以華御結最受歡迎，其實華御結早前推出新系列，珍寶系列主打飽肚，健康拌飯則有營養豐富的昆布茶豆拌飯，亦以雜穀、玄米等取代白飯。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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網民對以上提議有不同睇法，紛紛出謀獻策，只求不要讓年輕人捱餓。有人關注食安和衛生問題，但看來飯糰果然最受歡迎，有示威者視之為奢侈品，憶述有人送上飯糰時，曾感動落淚。請按下圖睇更多留言：