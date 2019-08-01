【魚蛋粉食譜】潮州風味爽彈魚蛋　加魚皮魚鮮更香！

老家附近有馳名魚蛋粉麵店，由早到晚都排了人龍，一條短短街道開了兩間店舖，相對而立，依然門庭若市。還有一間，無論食物或店主故事也傳到街知巷聞，對魚蛋出品讚口不絕。每次經過都在想，一碗魚蛋粉竟可令人無怨無悔地在猛烈太陽下呆等，相信魚蛋的功勞最大吧！只要買到上好的魚蛋，回家煮碗魚湯，淥碗河粉，不也是很簡單但美味嗎？還可按喜好加入魚片頭，配上炸魚皮，用上大地魚湯，魚的鮮香，絕不遜於那些名店呢！ 攝錄：詹郭敏 剪接：李偉軒

魚蛋粉除了魚蛋，還加有魚片頭和炸魚皮，三種口感。

靠海食海，或許因為筲箕灣有避風塘，不少漁船泊岸，又有魚類批發市場，每天都可以買到新鮮魚（潮州魚蛋一般採用黃門鱔或九棍），所以附近買到或吃到的手打魚蛋都特別鮮美。除了名店安利和王林記，街市中的小檔真美味魚蛋也不錯。毋須經過劏魚、去皮拆肉、打漿、按壓、手撻等繁複工序才吃到爽彈魚蛋。

我還加入炸魚角，即魚片頭，把魚片切成三角後炸，讓每邊都可炸得金黃，不過，因經油炸，可先以滾水汆燙，減少油分。除了魚蛋和魚片頭，我還加了炸魚皮，令一碗魚蛋粉有軟滑、彈牙、香脆三種不同層次！

魚蛋河，主角魚蛋，以鮮魚炮製手打而成，特別鮮味。

魚湯可用現成的魚湯，或加點大地魚粉增添風味。魚皮要最後放或另碟上，否則浸泡後，軟爬爬便弄巧反拙，影響口感。

魚蛋粉食譜

健康小貼士：

白色的魚蛋因沒經油炸，比黃色的魚片頭低卡，脂肪甚至少一半。按香港營養師學會在專頁中指出，白色魚蛋每100克約有66千卡、脂肪1.6克，而因魚肉較多，蛋白質也較豐富。 一碗魚蛋河約130卡路里，相對牛腩河670卡路里、日式拉麵750卡路里，熱量較少，主要因湯底以豬骨或雞骨熬製，難免熱量倍增。

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