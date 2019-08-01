【台灣拌麵】老媽拌麵駐荃灣KiKi麵登陸中環 台南關廟麵超Q彈

台灣極具人氣拌麵，老媽拌麵、Kiki 麵由即食麵做到在香港開舖。「老媽拌麵關廟麵專門店」先在將軍澳開店，8月1號起新分店落戶荃灣廣場，後者「KiKi麵店（KiKi茶）」於7月已進駐中環國際金融中心IFC。 兩店主打台南手工日曬麵，常被稱為「關廟麵」，當中有何特色？煮法容易，麵質極彈，製法卻是一絲不苟，工人或要冒中暑危機「曬麵」。

曾有一段時間台灣拌麵風靡香港，明星品牌「曾拌麵」（台灣名主持曾國城）、「KiKi麵」（舒淇）、「鋒味拌麵」（謝霆鋒）及大大小小品牌的拌麵紛紛跳到市場上百花齊放。眼見全為白麵，粗幼寬窄，波浪直條，各有呈現方式，標榜台南關廟麵、手工日曬麵，究竟甚麼是關廟麵？

台灣拌麵由即食包裝，做到開舖銷售，吸納市場上更多顧客，從中推廣傳統日曬手工麵發展商機，食客在店內可享用風味各異的手工關廟麵款式。（大會供相）

台南市南端有關廟區，當地有三寶，包括手工麵、鳳梨及竹筍，因此在當地出產的手工麵被統稱為關廟麵，並已有百年歷史。關廟麵耐放耐存，適當地保存，可放上半年至一年時間，這並非靠防腐劑，而是依賴天然強烈的「日曬」達至殺菌效果，亦使日曬的關廟麵有種特殊的口感，既「Q彈」又夠香，而且久煮不爛，拌乾麵或煮湯麵皆不易糊化，也是關廟麵最明顯的特徵。舊時沒有雪櫃、冷藏設備及防腐劑，要食物保存更長時間，不外乎醃製或曬乾，最早的關廟麵可能就這樣產生。

關廟麵由水、鹽、麵粉製成，經天然強烈的「日曬」起殺菌作用，可保存半年至一年，麵條耐煮，麵質「Q彈」皆是特色。（非凡新聞節目【台灣真善美】影片截圖）

手工關廟麵依據傳統製作，按以下各圖了解台灣媒體採訪台南工場生產關廟麵的情況：

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關廟麵如何煮？在家也吃到餐廳級的關廟麵，點擊下列4圖介紹湯麵、拌麵及涼麵的簡易煮法：

健康貼士：

關廟麵勝在非油炸，油脂及熱量比油炸即食麵低，但要麵質Q彈，鹽分不可缺，需留意鈉含量攝取。

簡單的手工白麵條是基底，再變化出多元化的麵食菜式，我們曾試過做四川涼麵、番茄炒蛋拌麵，另外惹味鮮香的小菜拌麵也是非常搭味可口，從以下文章連結有上述菜式的教煮影片：

【冷麵食譜】傳統四川涼麵 加花椒變星級拌麵！

【蛋食譜】番茄蛋拌麵水潤香甜 簡易家常菜這樣做色香味全

【素食食譜】素麻婆豆腐下飯一流 簡單家常菜香菇代豬肉麻辣鮮香

另備以下食譜圖速查：

四川涼麵食譜

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由台灣跳到香港，日曬手工麵的人氣代表，老媽拌麵及Kiki麵從超市上架，網站銷售宅配，發展到開實體店，「老媽拌麵關廟麵專門店」今年6月先在將軍澳開店，8月1號起新分店落戶荃灣廣場，新推「魷魚圈滷肉飯」、「川味紅燒半筋半肉牛肉麵」等。「KiKi麵店（KiKi茶）」於7月已進駐中環國際金融中心IFC，除了客人熟悉的「擔擔麵」丶「川味牛肉湯麵」，亦加入鮑魚花膠款式及台灣特飲。

按以下圖片看看有沒有你的心水款式想試想食？

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老媽拌麵

地址：荃灣廣場4樓441A號舖

電話：2385 3330

*8月1日至8月7日進行試業

KiKi麵店（KiKi茶）

地址：‪中環海景街一號國際金融中心商場(ifc)二層2017號舖‬

電話：2114 3426