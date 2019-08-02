【油尖旺美食】日式居酒屋、士多　抹茶雪糕仲有超足料海鮮港麵！

這一次推介兩間在油尖旺的日式居酒屋和士多，享受日式美食！

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一、旺角

這一刻，想避世，與好友在鬧市裏尋找神隱的美食空間。在街角看到相撲手壁畫，彷彿鎮守着重門深鎖的居酒屋，引起貓人好奇，透過幾扇小窗窺探食肆內，隱約看到廚師正在準備。

店家外牆的相撲手壁畫。（作者提供）

推開沉甸甸的大門，在幽幽的音樂與昏暗燈光下拾級而上一層，既有二或四人卡位，也有部分靠窗的日式卡座，需要換上拖鞋才可入坐。

揭開貫徹低調風的餐牌，隨意點了好幾款菜式。大約等了十多分鐘後陸續送來。

【↓↓↓編按：按圖放大看菜式賣相與評價！↓↓↓】

+ 4 + 3 + 2

申子居酒屋 是次人均消費：約HK$280（包加一） 貓人為食指數（最高10分）： 美味：8 服務：8 環境：8 抵食：7 回頭：7 整體：8

二、尖沙咀

前藝人「香蕉仔」鄧一君開設的食肆「一君士多」，繼油麻地店後再下一城進駐尖沙咀，並增設堂食服務，炮製特色美食，包括：海龍王泡飯、廣島蠔車仔麵及一君炸蛋等，勁有綽頭感！於滿滿好奇心驅使下，貓人走入一君士多尖咀店，試試究竟！

尖沙咀店特意與本地品牌紅A聯乘合作，以一盞盞照雞蛋燈加上白色膠櫈，配合日系淺木牆身，打造鮮明亮麗的港式情懷，令人坐得舒適。

周五黃昏到臨，更遇上老闆「香蕉仔」真身親自坐陣，貓人即時信心大增，再豪點場內最爆餡的霸王麵及海龍王泡飯。大概等了十分鐘，有禮親切的店員端上來。

其廣島蠔味道濃郁，鮑魚迷你而爽口多汁，蝦肉結實大大隻，有微鹹海水鮮味，花菇飽滿又清甜，惜花膠大大片得來未夠腍身入味，豬骨湯底質感清而味道帶鹹。特意選擇瀨粉，以盡收海鮮精華。

海龍王泡飯。（作者提供）

而海龍王泡飯，以半隻龍蝦做主角，霸氣呈於奶白色湯上，配角包括鮮味廣島蠔、爽嫩青口、啖啖肉海蝦、彈彈魷魚圈、翠綠生菜，搭上一碗白飯自行混合。貓人特別欣賞奶白湯底融入椰奶味及海鮮精華，泡飯盡吸食材精髓，口感豐富又滋味。但龍蝦肉質未夠結實彈牙，未算滿足！

除了車仔麵及泡飯，食肆亦新增日式飯類菜式，及各類特色小食，例如一君炸蛋（炸鵪鶉蛋）及磨菇芝士雞翼，豐儉由人，諗頭多多，讚！

食店餐牌。（作者提供）

有別一般車仔麵檔，店內環境乾淨企理。店員服務也殷勤有禮，如果車仔麵的湯底可由客人選擇就更理想了！

一君士多 是次人均消費：約HK$110（不設加一） 貓人為食指數 （最高10分）： 美味：7 服務：8 環境：9 抵食：7 回頭：8 整體：8

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「相撲手之隱世居酒屋」及「貓人大戰海龍王@一君士多」​】

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