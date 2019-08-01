【食物安全】夫婦進食新鮮木耳後中毒　浸洗7大貼士愈新鮮愈毒？

早前有報道指，有人進食浸泡過久的木耳後中毒不治，而近日再有人因進食新鮮木耳又中毒！因吃木耳後中毒的個案屢見不鮮，到底進食前該如何處理才食得安心？

根據《江蘇新聞》報道，鎮江市的王氏夫婦於外遊時摘了幾片野生木耳，然後回家煲湯飲用。飲用1小時後，王女士胃部不適嘔吐，丈夫症狀則更嚴重，當晚吃不下飯，連排尿都受影響。江蘇鎮江市中醫院消化科主任醫師席彪表示，他們是進食了路邊新鮮的木耳而患上肝腎功能損傷（中毒的表現）。因新鮮木耳含大量具有肝腎毒性的卟啉，進食後會造成肝腎功能損傷，嚴重更可導致肝腎功能無法恢復，危及生命。

王氏夫婦將採摘的野生木耳煲湯飲用。（視覺中國）

鎮江市中醫院消化科主任醫師席彪指患者表現的是肝腎功能損傷，這是典型的中毒表現。（影片《江山公共新聞》影片截圖）

乾木耳都有卟啉？

席彪更稱新鮮木耳中的卟啉為光感物質，愈新鮮的木耳，卟啉含量愈多，進食後有機會將有毒物質帶入體內，若然食用後再曬太陽，更可引致中毒。

新鮮木耳含有卟啉，若食用後再曬太陽，便有可能引致中毒。（VCG）

平常吃的都是乾木耳，食用前生產商已將木耳暴曬過，過程中會將大部分的卟啉分解釋出。加上食用乾木耳前會用水浸泡，剩餘的卟啉便會溶於水中，清洗乾淨便可安全食用。

乾木耳中的卟啉已經於暴曬過程中分解釋出。（VCG）

木耳不能長時間浸泡

雖然浸泡木耳可以把剩餘的卟啉清除，但是長浸一樣會容易滋生細菌，產生毒素。根據TVB節目《東張西望》中的一個細菌實測，分別將木耳浸泡1小時、24小時及48小時，按圖看細菌實測結果：

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木耳含高膳食纖維、膠質，多醣體。多醣體為水溶性纖維的一種，有助平衡腸道益生菌，促進腸道蠕動，亦能幫助降膽固醇。不少女士都會食用木耳作減肥飽肚食材，那麼應該如何處理木耳才會減低中毒機會？按圖看7個安全食用及浸泡木耳貼士：

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資料參考：江蘇新聞 / TVB節目《東張西望》