【乳酪營養】改善便秘、促進腸道蠕動外　仲有3大神奇功效！

乳酪是優質蛋白質來源，也能提供豐富的鈣質，而乳酪飲品與鮮乳的差異，主要是加入了乳酸菌進行發酵，又能讓我們補充到豐富的益生菌，除了大家熟知的改善便秘、促進腸道蠕動以外，還有什麼功效呢？就讓好食課的營養師和您分享乳酪的眾多功效吧！

1. 喝乳酪幫助改善記憶力

在2015年時，日本學者曾以小鼠進行實驗，餵食乳酸飲品乾燥粉，結果發現可以減緩以藥物誘發的記憶衰退問題，也提升了小鼠的學習能力。

不只在動物實驗上，其實也有相關的臨床實驗探討乳酪與改善認知功能的功效，2016年的文獻中，學者讓阿茲海默症患者連續補充12週的乳酪，這些乳酪含有乾酪乳桿菌等益生菌，結果發現有助於改善認知功能的量表分數

為什麼乳酪有這樣的功效呢？除了益生菌能調節腸道菌相，乳製品所含的乳清蛋白，在經過發酵時會產生含有「Trp-Tyr」（色胺酸–酪胺酸）的胜肽，這片段可能會影響神經傳導物質，進而有改善記憶力與認知功能的功效！

喝乳酪幫助改善記憶力（視覺中國／GettyImages）

2. 乳酪能改善情緒，預防憂鬱

憂鬱是現代人非常嚴重的問題，然而許多人都不知道憂鬱症其實屬於「生理疾病」，有腦部實質損傷，且這與腸道有十足關係。腸道又被稱為第二個大腦，過去已許多發現腸道菌叢生態的改善，能幫助腦部健康，預防憂鬱情緒。

學者透過實驗動物發現，若腸道內的「乳桿菌群（Lactobacillus） 」組成較少時，容易被誘導類憂鬱行為，若是常態補充Lactobacillus益生菌，有助於改善類憂鬱相關行為與代謝指標。另外一則動物研究，則發現補充副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei）可以減緩因壓力賀爾蒙所誘導的類憂鬱行為。

在機制方面，上段所提到乳製品發酵產生的「Trp-Tyr」（色胺酸–酪胺酸）的胜肽片段，能調節腦部神經傳導物質代謝酵素（monoamine oxidase B），這個酵素的過度活化，會使神經傳導物質被大量代謝，與憂鬱症發生有關，除此之外，補充益生菌，像是Lactobacillus，是乳酪最常用的發酵菌群，所以常喝乳酪飲品就能幫我們補充到Lactobacillus，減少腸道「壞菌」產生的發炎物質，這兩種機制可以降低壓力、減少腦部的損傷，進而防止憂鬱情緒的產生！

3. 飲乳酪還能促進睡眠品質？點擊下圖看清實驗結果！

+ 5 + 4 + 3

你也常睡不好、情緒不佳或者常忘東忘西嗎？或許可以透過乳酪來補充益生菌，不過挑選時也有一些小技巧，首先要選擇無糖乳酪，避免身體負擔，市面上也有許多添加膳食纖維的乳酪商品，這些含纖乳酪除了原先的益生菌功效以外，還可以幫助我們補充最不夠的膳食纖維，幫助我們一次補充多種營養！

【本文獲「好食課」授權轉載。】