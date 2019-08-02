【便秘飲食】營養師推薦5種果汁　日飲一杯助紓緩便秘（附做法）

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發現身邊不少女生都有便秘問題，有可能是因為節食過度、營養不均衡、飲水太少、壓力大等原因所致，即使肚子脹脹，宿便還是沒辦法排出。除了多吃蔬菜外，也可以自己榨果汁飲茶，以下就介紹5種營養師推薦的果汁，希望能助你紓緩便秘問題！

便秘是因為腸臟蠕動速度減慢，令體內廢物變得難以排走，過多液體被吸收，從而使大便變得又乾又硬。若然要對付便秘，就要改善消化系統。有人會靠食藥，但非必要當然不建議吃通便丸，畢竟有副作用，International Sports Science Association（ISSA）認可營養師Charushila Biswas就提議大家採用天然方式抗便秘，撰文推薦5種鮮果汁，並列出詳細做法和功效。

鮮果汁能補充人體水分，亦含大量纖維及營養素。（VCG）

講到為何推薦便秘人士飲果汁，她指鮮果汁有維他命、礦物質以及膳食纖維，重點是水分多，為人體補充水分，不會陷入脫水狀態。可溶性纖維有助保留大便中的水分，保持濕軟度，如此才能變得容易去走排洩物。而不可溶性纖維則令糞便變大塊，並加快腸臟蠕動。很多人都知道果汁所含的維他命和礦物質能改善人體健康，其實它還有「山梨糖醇」，有如輕瀉藥般。

到底一日要飲幾多果汁才算合適呢？Charushila Biswas這樣說：「每朝早飲一杯就夠了，亦建議連果肉進食，並且不添加糖分，但你可以加些茴香，因為它有助沖走人體毒素。」

所謂的鮮果汁，不獨是將水果放到榨汁機打就完成，也可加其他配料，請按下圖參考可加什麼配料：

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再按下圖看看建議5種果汁的「製作步驟」及能「紓緩便秘的原因」。

西梅汁｜材料：西梅5至6粒、蜂蜜半茶匙、小茴香粉半茶匙、暖水1杯（Instagram：holisticwellnesscoach）

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儘管飲新鮮果汁有許多好處，但仍要注意飲得過量會有副作用，例如：
（1）水果中有果糖，攝取過度或會提升血糖指數。
（2）血糖指數過高，對糖尿病患者有一定影響。
（3）有不少人是腸易激綜合症患者，即腸道蠕動不協調引起功能性腸胃問題，使患者腹痛，或時而肚瀉，時而便秘，糞便中有黏液等，這類人飲太多果汁會使病情惡化，建議先諮詢醫生專業意見。

資料來源：《STYLECRAZE》

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