【美食博覽2019】一蚊鮑魚花膠月餅小食　抵食優惠預覽入場$10起

香港美食博覽2019於15/8-19/8，一連五天在灣仔會展舉行，本年美食博覽，某部分參展商承以往推出「$1優惠」，產品包括鮑魚、花膠、月餅、松露薯片等，另有福袋大割引，比產品平日的售價優惠。

第30屆香港美食博覽將於會展舉行，屆時另有四個展覽，包括「美與健生活博覽、家電．家品博覽、香港國際茶展、國際現代化中醫藥及健康產品會議」同場。



就近日社會局勢發展，有記者在美食博覽新聞發佈會現場提問，如果有示威人士在埸外或場內表達政治訴求時有沒有應急措施安排？貿易發展局副總裁周啓良表示︰「會密切注意情況發展，現階段一切如常進行，若場內有人士表達政治訴求，希望不影響美食博覽活動進行及參與人士。若然涉嫌擾亂公眾秩序，不排除邀請示威人士離場。」周又表示在剛過去的書展尚算順利，參觀人數由去年104萬跌至98萬，美食博覽陪香港人成長，適逢30周年更值得紀念，也是老少咸宜的活動，盡能力確保美食博覽如常進行，希望今年有20萬人次入場。

@合泰海產，每天120名額，早上10時和下午6時頭60位人士享$1吉品紅燒鮑魚，先到先得。

美食博覽向來成為產品促銷場地，參展商紛紛出招網羅顧客青睞，於有限制條件下推出「$1優惠」，某部分產品雖不作$1綽頭，不過整體價錢與貨物質素吸引，性價比頗高，參觀者不妨留意。

按下圖看更多場內優惠︰

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將近中秋，美食博覽也是月餅商「必爭之地」，傳統品牌、新興品牌各出奇謀推場內展覽優惠刺激消費者的購物慾，因應食客喜好，不少商家均繼往開來重推榴槤口味及奶黃月餅，當中亦有夾雜流心、非流心、松露、抹茶、咖啡諸多口味，另有卡通人物系列五花八門俘虜Hello Kitty、Marvel及迪士尼公主的粉絲們。

@大班︳精選貓山王組合，D24、貓山王及金枕頭榴槤冰皮月餅，展覽價$288/盒（原價$480）。

按下圖看更多場內月餅優惠︰

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來到「掃街」這部分，相信美食博覽期間，參觀者必定大快朵頤兼肚滿腸肥，日本、台灣及環球美食薈萃，台灣必食腸仔、松露Pizza、阿鴻小吃潮州鹵味、金裝奶茶、日本空運直送水果及「藍帶」麵包俱全。

海外參展商，來自台灣的腸仔，10元8塊有交易。

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今屆美食博覽同時響應環保，與社企BottLess及醫療保險公司合作，提供可循環再用的餐盒（約5,000個）、不鏽鋼叉（約5,000隻）和可循環再用水杯（約2,000隻）供市民借用，減少場内即棄餐具數量，入場人士到場內任何一個「借用站」，每件餐具繳付$20按金便可借用，記得離場前到「回收站」交還餐具取回按金。大會亦鼓勵大眾下載電子優惠券、自備購物袋、回收廢物、借用場內的環保餐具及推行自備餐具享優惠，剩餘食物會捐予惜食堂，去年美食博覽便有1,000公斤剩餘食物捐出。

門票於全線7-11便利店、指定OK便利店、快達票售票網及展會現場發售。入場人士於早鳥及晚間入場可享優惠，門票$10起。3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場，傷健人士出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」可享折扣。



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*2019美食博覽共有2,100間參展商，在美食薈萃廊區域有多達30個香港老字號及品牌參展，包括安記、奇華、恆香、美心等，屆時香港蔬菜統營處及魚類統營處亦會在場介紹本地優質的漁農食品。場內另有專業咖啡產品、鮑魚手工啤酒、特色草莓西瓜蛋糕、餐飲禮儀及營養知識分享。15/8於尊貴美食區內有李家鼎及譚玉瑛現身支持，大會亦邀請香港17位名廚獻技分享廚藝。16/8，推動全城關注健康的少鹽少糖活動，安排3位廚藝專家分享烹調技巧及心得。而17/8，國際金茶王大賽2019（港式奶茶）將進行總決賽熱鬥沖奶茶技藝，同日有中醫保健論壇，專業人士將講解都市疾病及濕疹話題。