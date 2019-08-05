【排毒貼士】不需要排毒果汁！不花錢輕鬆排走體內毒素、有助瘦身

剛跑完步，Bonnie着我到她家聊天，我說：「沒問題，但你家有凍飲嗎？我快着火。」她說：「放心，雪櫃常滿。」

我急不及待打開雪櫃，裏面放滿果汁，我拿了一支有氣水，喝畢，立即暑氣全消。

我好奇問：「那些果汁30多元一支，你竟然捨得買？不像你的性格啊！」她解釋：「那些是排毒果汁，你倒也要注意一下，定時排毒，有人說，間中斷食，也是個排毒的好方法。」

我笑言：「斷食？我相信，下一天你便會暴食。」她大笑：「你太了解我了，所以，我決定飲排毒果汁，可有瘦身效果。」

果汁能幫助人體排毒。（unsplash／@milo_m）

我解説：「排毒（Detoxification）其實是身體將代謝過程中所產生的毒素或廢物帶離開身體。有些毒素是身體自行產生，另一種是我們在飲食或呼吸時帶進身體，毒素包括乳酸、尿素及腸道的細菌，亦包含海鮮中的水銀、殘留農藥、酒精及藥物等。正常人，只要飲食均衡，有足夠運動，便能正常排走身體的毒素，並非單靠飲用這些排毒果汁便行。」

Bonnie笑言：「哈哈⋯⋯我應該不是正常人！」

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Bonnie説：「做正常人真的不容易。」