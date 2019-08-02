【芫荽VS番茜】兩款香草營養價值各有不同！分辨番茜芫荽4大貼士

芫荽或番茜，在這「相機食先」的年代都會用上，為上菜時讓菜式的樣貌更吸引。筆者一直以為芫荽和番茜只是中西的分別，但原來當中有少許不同，而且芫荽的營養價值非常高！

番茜是什麼？

番茜（Parsley）又名歐芹、香芹，原產於地中海，聞起來有芹菜的特殊香氣。番茜大約分成兩種，卷葉番茜（Curly parsley）及平葉番茜（Flat parsley）。番茜大多都是用於西餐上，如裝飾、打成意粉醬或調味。別看小那少少分量，番茜對身體亦有好處。

番茜大多都是用於西餐上，如裝飾或打成意粉醬。（資料圖片）

按圖看番茜2大品種及3大好處：

+ 3 + 2

芫荽是什麼？

芫荽（Cilantro）在中式巿場是十分常見，亞洲人常於料理中和小吃中放芫荽葉調味。而近幾年芫荽更成為日本人的大熱食品，他們將芫荽化作薯片、醬汁、炒麵及百力滋等。

早幾年出的芫荽產品多不勝數。（資料圖片）

按圖看芫荽4大好處：

雖然番茜跟芫荽兩者的營養和功效不同，但兩者外觀相似，不少煮食新手都未必可以分辨手中拿的是番茜或芫荽。只要記下以下幾點，煮食新手都可以輕易分辨！

按圖看番茜跟芫荽外貌4大分別：

如何將番茜或芫荽保鮮？

一盒新鮮番茜不便宜，偏偏需要的分量很少，只要用濕布將用剩的番茜包裹便可以保鮮至少14天！方法：以一塊濕布（已擰乾多餘水分）包裹，放入保鮮袋密封，置雪櫃最底層蔬果保鮮箱即可。

用已擰乾多餘水分的濕布包裹儲存效果最好，葉子顏色最綠，植物水分充足，依然企身。（資料圖片）

資料參考：Medical News Today 1、2 / USDA / healthline / Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine