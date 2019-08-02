【伯爵茶雪條食譜】茶濃奶香自製手工雪條　掌握入模脫模2大竅訣

小時候試過自己整所謂的「雪條」，其實就是將益力多、維他奶、朱古力奶等等通通倒進雪條模裡，雪凍之後就是雪條了，不是嗎？今個夏天，也試著再整雪條，這個伯爵茶雪條，加入了一些簡單步驟，吃來有茶香和奶香，而且不會太甜膩！ 攝影、攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：詹郭敏、陳詩敏

發現身邊不少人喜歡喝伯爵茶，大概是因為它沒有苦澀味，還散發著一陣佛手柑清香，配上「伯爵」的名字，更有種高雅的感覺。據說這種茶之命名，是源於十九世紀初的英國首相格雷二世伯爵（Earl Grey），中國清政府的一位官員經常贈送這種茶葉予格雷伯爵，他非常喜歡，更命茶商仿製這種茶到其官邸。時至今日，甜品師傅們活用伯爵茶，製成蛋糕、奶凍等甜品，今次就示範伯爵茶雪條！

自製的手工雪條沒有添加穩定劑，所以很快就會溶，脫模後請盡快享用。

這款雪條除了伯爵茶葉，還有鮮忌廉、鮮奶等，雲呢拿油不是必須，而砂糖我並沒有加太多，怕吃起來會太甜，現在的分量剛剛好，即使冷藏完都不會變淡。製作雪條的過程不難，然而入模和脫模就有點小技巧，入模時不要將溶液注滿雪條模，要留1厘米左右供它有空間膨脹。而當脫模時發現雪條和模具貼得緊實，無需用蠻力將它扯出來，否則很可能只能拔出雪條棍，想食都冇得食！脫模可以將模具用清水沖洗，或浸在室溫暖水中一會，即可輕鬆甩出，享用到冰凍的雪條。

伯爵茶雪條食譜

健康小貼士：

伯爵茶屬紅茶一種，中醫角度來看，有暖胃止瀉、溫陽活血等功效。一般人製作這個分量的雪條，用糖量都比較多，大約60克，而今次為了健康緣故刻意減糖，只用30克，吃起來茶香和奶香都更突出。

相關食譜：

【鮮果乳酪益力多雪條食譜】自製手工雪條 面貼面可愛趣致

鮮果乳酪益力多雪條食譜

【大白兔糖雪糕食譜】15分鐘懷舊風味 煮溶奶糖連唔連張米紙？

大白兔糖雪糕食譜