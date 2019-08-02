【伯爵茶雪條食譜】茶濃奶香自製手工雪條　掌握入模脫模2大竅訣

撰文：鄧穎琪
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小時候試過自己整所謂的「雪條」，其實就是將益力多、維他奶、朱古力奶等等通通倒進雪條模裡，雪凍之後就是雪條了，不是嗎？今個夏天，也試著再整雪條，這個伯爵茶雪條，加入了一些簡單步驟，吃來有茶香和奶香，而且不會太甜膩！
攝影、攝錄：李偉軒、呂志豪
剪接：詹郭敏、陳詩敏
發現身邊不少人喜歡喝伯爵茶，大概是因為它沒有苦澀味，還散發著一陣佛手柑清香，配上「伯爵」的名字，更有種高雅的感覺。據說這種茶之命名，是源於十九世紀初的英國首相格雷二世伯爵（Earl Grey），中國清政府的一位官員經常贈送這種茶葉予格雷伯爵，他非常喜歡，更命茶商仿製這種茶到其官邸。時至今日，甜品師傅們活用伯爵茶，製成蛋糕、奶凍等甜品，今次就示範伯爵茶雪條！
自製的手工雪條沒有添加穩定劑，所以很快就會溶，脫模後請盡快享用。
這款雪條除了伯爵茶葉，還有鮮忌廉、鮮奶等，雲呢拿油不是必須，而砂糖我並沒有加太多，怕吃起來會太甜，現在的分量剛剛好，即使冷藏完都不會變淡。製作雪條的過程不難，然而入模和脫模就有點小技巧，入模時不要將溶液注滿雪條模，要留1厘米左右供它有空間膨脹。而當脫模時發現雪條和模具貼得緊實，無需用蠻力將它扯出來，否則很可能只能拔出雪條棍，想食都冇得食！脫模可以將模具用清水沖洗，或浸在室溫暖水中一會，即可輕鬆甩出，享用到冰凍的雪條。
伯爵茶雪條食譜
健康小貼士：
伯爵茶屬紅茶一種，中醫角度來看，有暖胃止瀉、溫陽活血等功效。一般人製作這個分量的雪條，用糖量都比較多，大約60克，而今次為了健康緣故刻意減糖，只用30克，吃起來茶香和奶香都更突出。
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|食譜
|伯爵茶雪條（冷）
|材料
|鮮奶250毫升、粟粉10克、鮮忌廉125毫升、糖30克、伯爵茶葉3湯匙、雲呢拿油少許
|做法
|1.先將1.5湯匙鮮奶與粟粉拌勻成糊狀，備用。
|2.其餘鮮奶、鮮忌廉與糖放進鍋中小火煮滾，關火並加入茶葉攪勻，閒置5分鐘。
|3.將鮮奶糊加進鍋裡一同加熱，一邊攪拌，一邊煮至稠身。
|4.把材料過篩，並用湯匙按壓茶葉，讓液體流到杯中。
|5.加入雲呢拿油拌勻後放涼。
|6.將溶液倒入雪條模，但不要倒至全滿，插入雪條棍後冷卻，雪藏4小時即成。