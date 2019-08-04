【減肥】美國女生戒糖1年勁減100磅　戒糖減肥7大秘訣（附食法）

眼瞓食糖、傷心食糖、開心又食糖。女生吃甜食總有千萬種藉口，但吃糖往往是致肥的元兇之一，事實上只要選擇正確的糖類進行戒糖減肥法，你也可能好像這位外國女生Arielle Calderon一樣，一年勁減100磅！

美國女生Arielle Calderon是個甜食上癮者，由於每日都會吃大量的甜食，令身體愈來愈肥。引發她減肥的決心並非任何人生大計，而只是因為智能手錶。Arielle有用智能手錶記錄生活的習慣，只是想再用它記錄自己的體重而開始了戒糖生活。而且在Arielle的腦中，戒糖生活是一種改變生活方式而非減肥。

按下圖看Arielle戒糖的前後變化：

Arielle將戒糖成為生活習慣，1年勁減100磅。（IG@ariellesays）

糖類無所不在！

了解Arielle的飲食餐單前，不如先了解什麼是糖。糖類主要分成2大種，優質糖分及加工糖。我們日常生活的能量，都是直接來自血液中的葡萄糖，而葡萄糖是來自平時食用的碳水化合物或澱粉質，是優質糖分。

穀物麵包中的糖分是葡萄糖。（VCG）

如汽水中的糖分便是加工糖，被身體吸收會轉為醣類，短時間攝取大量糖分，會讓血糖迅速升高，身體會將多餘的血糖轉為脂肪儲存於身體之中，自然就很容易愈食愈肥。

加工糖是戒糖減肥必定要避免的「壞」糖。（VCG）

根據美國心臟協會的建議，每個成人一日的糖分攝取建議量為24grams(6茶匙)，而一盒375毫升的檸檬茶，就已經有10茶匙糖，已遠遠超過一日標準。（iStock）

戒糖不等於完全無糖

其實糖分無處不在，需要的是食用優質糖分，因為正常飲食中糖分可以佔飲食的74%，包括了麵包、意粉、醬汁等等都有糖分。Arielle的戒糖飲食不是完全向所有糖類說不，而是完全戒掉人工糖分，只攝取天然糖分，如穀麥麵包、生果等，但每日不超過5份。

天然糖分的糖分如生果果糖是可以吸入的，不過一日不超過5份。（資料圖片）

Arielle戒糖飲食的成功秘訣！

Arielle持續戒糖1年後，體重大減100磅衣服還細了足足5個碼！Arielle集合了以下心得，向大家傳授戒糖秘訣，按圖看戒糖減肥法6大秘訣：

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Arielle減肥食譜大公開！

Arielle基本上都會將自己烹調的每一餐的食譜放上網，跟各位同路人分享。除了Instagram，Arielle更開設了自己的網站分享減肥食譜，有興趣可以參考。請按下圖看Arielle的精選減肥食法：

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資料參考：IG@ariellesays / ariellesays.com / 美國心臟協會