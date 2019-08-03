【伯爵茶營養】帶佛手柑獨有香氣受女士追捧　伯爵茶9大健康益處

綠茶受歡迎就人所共知，但記者發現身邊不少女士都愛伯爵茶，相信是因為它那獨有的佛手柑香氣，清香誘人。但它吸引人之處原來不止其味道，好處都不少，不過有部分人就要注意飲用！

伯爵茶的命名，跟19世紀初的英國首相格雷二世伯爵（Earl Grey）有關，有指它以前是紅茶，由佛手柑及茶葉混合而成，故帶有佛手柑香氣。但今日的製茶商會有綠茶或烏龍伯爵茶，普及度和人氣亦一直在提升，以下就介紹它的9大好處，看完之後你會不會更對它愛不釋手呢？

1.預防心血管疾病

佛手柑的降膽固醇能力堪比著名降膽固醇藥，更沒有藥物所帶來的副作用。2012年，《Preventative Medicine》的研究證實，日飲三杯紅茶，3個月後可顯著降低血液中的三酸甘油酯，並提升高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）。意大利的另一所大學，亦曾作出進一步研究，200個血脂水平偏高的病人，飲紅茶一個月後，壞膽固醇量下跌了39%，血糖亦隨之下降。

研究亦指出，佛手柑的酵素”Hydroxy methyl glutaryl flavonones”能對抗人體內一種導致心臟病的蛋白質，種種因素合起來，都達到預防心血管疾病的作用。

多項研究指出，伯爵茶可預防患上心臟病。（VCG）

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不過，過量飲茶都會帶來副作用，首先孕婦或餵哺母乳的媽媽不宜飲用，因為當中的咖啡因對孕婦和授乳媽媽都有一定影響，故不建議。此外，請參考其餘3個潛在副作用。

（1）咖啡因過量｜攝取過多的咖啡因，或會導致焦慮、手震、心悸或失眠等，當你發現自己有這些症狀，請減少飲用。

（2）茶漬｜飲得太多茶會令牙齒變黃，甚至產生茶漬，那是因為茶葉含有單寧，損害琺瑯質，因此飲完茶盡量都要漱口。

（3）阻礙鐵質吸收｜平時我們會從各種綠葉蔬菜攝取鐵質，但單寧以及有機酸「五倍子酸」都會影響人體對鐵質的吸收，所以當你缺鐵時，就最好減少飲茶。

據說伯爵茶之所以有個高雅的名字，是源於十九世紀初的英國首相格雷二世伯爵（Earl Grey），中國清政府的一位官員經常贈送類似的茶葉予格雷伯爵，他非常喜歡，更命茶商Twinings仿製這種茶到其官邸，因此有一說法指Twinings才是伯爵茶的真正創造者。（Pixabay）

資料來源：《STYLECRAZE》、《The Telegrah》、《Lifehack》