【素食食譜】麻醬椰菜卷簡易夏天菜　清爽新鮮掃空心煩享蔬菜甜味

夏天想加快完成入廚時間，而且炎熱天氣下胃口大減，有何好煮意？ 顏色繽紛的椰菜卷，配麻醬享用，清爽新鮮蔬菜味道，掃走心煩氣躁。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影：尹嘉蔚、詹郭敏 剪接：陳錦超 場地提供：CitySuper

椰菜卷是素菜式中的常見菜餚，不止椰菜，也可以是其他大葉的蔬菜，例如旺菜、君蓬菜等。硬梆梆的椰菜，先慢慢地、小心地剝幾塊完整的葉片，這步該是此食譜中最困難的部分，不過也有個好方法解困。先打側椰菜，用乾淨的布墊於下面，用小刀將椰菜芯（全部硬的部分）挖掉，轉動椰菜便可以，刀子盡量不動。然後，將整個椰菜放在鍋內，注入熱水蓋過椰菜，用筷子插於中央，或左或右旋轉椰菜，葉片軟化後便慢慢鬆馳，便可以輕鬆取得葉片了。若果不用此方法，便需小心翼翼剝開葉片，技術不好的話也許有許多斷葉發生。

麻醬椰菜卷，四季皆宜，特別在夏天享用更清爽怡人。

精緻的椰菜卷躍現於中、日菜餚，有些食譜會用清蒸或燉煮的方式處理，來個簡單舉例︰中式椰菜卷會勾上湯芡；日式椰菜卷用番茄醬燉煮。椰菜卷的餡料可葷可素，用料不限，不過以有「黏性」的材料為佳，餡料夠「實」不鬆散更方便操作，例如豬絞肉、牛絞肉等黏度高易處理。至於，麻醬椰菜卷是素菜式，故此餡料要切得夠細碎平滑，結合有黏稠力的材料，如雲耳或淮山，餡料便較為實淨。另外，想保留椰菜「翡翠」般的翠綠，建議不要用高溫、長時間、缺乏空氣下烹調椰菜，改用沸水汆燙，打開鍋蓋煮1分至分半鐘至椰菜葉軟身，隨即撈起，瀝乾水分，將較硬的部分以刀拍鬆，方便捲餡。

麻醬椰菜卷，使用麻醬原因簡單，因為日本菜中沙律用的麻醬夠香、夠好味、夠方便，夾翠綠爽口的椰菜卷非常適合。

麻醬椰菜卷食譜

健康小貼士：

椰菜富含維他命B6、葉酸、維他命C、維他命K、類胡蘿蔔素、可溶性纖維及各種礦物質（鉀、鎂）等，具低脂、低熱量的優點。

相關食譜：

【素食食譜】飯糰熱狗營養午餐可帶飯 超大飯糰餡料加碼方便即食

飯團熱狗食譜

【素食食譜】豉椒炒素魷簡單家常菜 杏鮑菇仿魷魚圈夠像真夠入味

豉椒炒素魷食譜