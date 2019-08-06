香港夏日限定8款主題食品晒冷　Cookie一周年美食　Barbie下午茶

香港被譽為美食之都，雖然食物售價已不及從前般便宜，不過論新意，仍然很值得欣賞！本地餐店不時推出得意可愛的主題美食，除了講求食物味道，亦追求賣相精美，方便食家們拍照打卡。本篇就囊括了8個今夏限定的特色主題食品，包括B.Duck、Barbie、蠟筆小新、梳乎蛋（蛋黃哥）等等。

【1】Cookie慶祝1歲生日港式餐點

迪士尼人物Duffy & Friends之中，唯獨Cookie是定於香港迪士尼樂園首次登場的角色。自2018年7月在香港「出世」後，吸引不少海外粉絲前來尋找本地獨家商品或主題食品。今次為慶祝Cookie 1歲生日，園方就推出了4款全新餐點和特飲，包括Cookie’s尋滋味、Duffy與好友迷你窩夫、Duffy及Cookie流心奶黃月餅、椰子菠蘿冰冰。

供應地點：香港迪士尼樂園渡假區及酒店 供應日期：8月4日起（月餅限定供應至9月）

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【2】Barbie 60周年Afternoon Tea Set及烘焙工作坊

Barbie玩具不經不覺已經60周年，今夏將於恒隆旗下6大商場舉行展覽，當中不乏打卡位及期間限定玩具店，更與西泰菜餐廳Morokok聯手推出Barbie粉色系主題食品及特飲Tea Set，另外自助烘焙店Bake Your Own則有全港首個獲官方授權認證的Barbie烘焙工作坊，可以親手製作Barbie小食。

供應地點：Morokok（旺角家樂坊8樓）及Bake Your Own（旺角家樂坊14樓） 供應日期：即日至8月30日

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【3】One Piece海賊王航海歷險仲夏大餐

今年海洋公園夏水戰與日本動畫《海賊王》推聯乘食品，最豐富「海賊王航海歷險仲夏大餐」共有4道主題菜式及飲品，另有其他可以單點的如：海賊王夏日探險豪華便當、海賊王夏日狂歡小食餐、海賊王盛夏特飲等。部分園內食店有限量海賊王餐具可供換購。

供應地點：香港海洋公園 供應日期：即日至9月1日

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【4】Kewpie丘比BB西日菜咖啡廳

相信大家對日本Kewpie丘比沙律醬的BB公仔嘜頭應該會有印象，最近主打西日菜的連鎖餐廳Italian Tomato裝飾成Kewpie Café，供應多款以丘比沙律醬或果醬入饌的菜式和飲品，如丘比蛋黃醬芝士忌廉汁法蘭克福腸焗飯、烤三文魚扒伴薯菜配丘比青芥末香草忌廉汁等等。店內更設巨型扭蛋機，滿指定消費即送出Kewpie丘比BB限量精品。

供應地點：Italian Tomato Cafe全線分店 供應日期：即日至9月8日

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【5】B.Duck小黃鴨酒店級西菜

如心酒店集團旗下酒店聯同卡通小黃鴨B.Duck推出主題套房及餐飲，5間食府包括：Café Circles、Corner 18、forte、LIS Café及香港科技大學內由如心集團管理的UniQue，均會在自助餐及單點食品中加入B.Duck元素，如煙三文魚配吉列薯餅、法國吐司配黃鴨子牛油、蟹肉日式冷麵配B.Duck玉子等。如帶同小朋友用餐，更可要求借用趣緻B.Duck餐具。

供應地點：荃灣如心海景酒店暨會議中心Café Circles、如心銅鑼灣海景酒店Corner 18、如心艾朗酒店forte、香港仔如心南灣海景酒店LIS Café、香港科技大學UniQue 供應日期：即日至9月30日

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【6】蠟筆小新中式點心

新派中式點心餐廳点心代表經常聯乘人氣卡通推出主題食品，繼百變小櫻及美少女戰士之後，暑期最新聯乘主角是蠟筆小新！30款全新點心以東京奧運為主題，小新運動姿態大現，推出必點動感屁屁奶凍或鮮雜果屁屁啫喱杯，用輕踫屁股造型的奶凍即會搖晃，畫面十分治癒；另外晚安龍脷柳腸粉上有生菜為小新蓋被子，亦十分有創意。

供應地點：点心代表（尖沙咀The ONE L3層308號舖） 供應日期：即日至10月14日

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【7】梳乎蛋主題日式丼飯店

丼丼屋將觀塘APM店、黃埔店、荷里活廣場店及北角健威坊店打造成梳乎蛋主題餐廳，當中不乏可愛窗貼裝飾，最多飾品的是APM店。而餐點上亦加上梳乎蛋（蛋黃哥）嘜頭，全線分店皆會供應，包括印有梳乎蛋樣的玉子卷、插上梳乎蛋紙牌的千層蛋糕等。同時推北海道產牛肉新菜單，梳乎蛋會換上牛牛造型擺姿勢。

供應地點：丼丼屋觀塘店（APM 6樓L6-3B舖）、黃埔店（聚寶坊地下G2及G2A號舖）、鑽石山店（荷里活廣場3樓371號舖）、北角店（健威坊U8-9及U30號舖） 供應日期：即日至10月29日

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【8】大富翁主題自助餐

帝京酒店花月庭獲得全球首次官方授權，由8月5日起將供應大富翁（Monopoly）自助晚餐，將著名棋盤遊戲變為餐點，包括棋盤蛋糕、金屬車造型朱古力撻、大富翁先生鬍鬚竹炭芝麻曲奇等等。參與自助餐連同酒店內指定遊戲，有機會贏取不同版本的大富翁棋盤遊戲及即將於山頂開幕的大富翁夢想世界™主題館的入場門票！

供應地點：九龍太子道西193號帝京酒店2樓花月庭 供應日期：即日至11月30日

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