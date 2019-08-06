【椒鹽鮮魷食譜】15分鐘大牌檔爽脆小炒　香辣椒鹽只需4樣材料

去大牌檔坐下，叫一碟「椒鹽鮮魷」是常識吧？惹味的椒鹽配爽口彈牙的鮮魷，加多杯啤酒，簡直一流！ 攝影、攝錄：李偉軒、黃敬博 剪接：陳詩敏

椒鹽鮮魷要炸、要整椒鹽佐料，但其實一點都不難。處理鮮魷的步驟在影片都見到，去衣、除走內臟、𠝹花、切件，去街市買魷魚時，阿姐叮囑我𠝹花要𠝹內層，這樣才捲曲得好看。除此之外，在肚裡面𠝹花也比在面層來得容易。今次買的魷魚是中等大小，但經過汆水、炸等過程後，魷魚明顯已縮水，分量不多，也足夠一至兩個人食，但人再多就建議買1隻大魷魚或2隻中魷魚。

魷魚先略為汆水可增加爽脆度，一見它捲曲就要撈起，否則過老就會韌。汆水和醃魷魚時可加點酒來辟腥，記得炸之前要印乾水分，這樣炸粉才夠乾身，炸起來更脆口，亦避免出水、彈油等情況。魷魚本身很易熟，因此別炸太久，保持魷魚爽脆度，這樣才不過韌。

製作椒鹽所需的材料不多，四樣就夠，先是蒜頭、辣椒，兩者切碎就可，另外再加五香粉，在街市雜貨舖便買得到。每個牌子的五香粉味道都有分別，烹調前可試味，再酌量增減鹽的分量。

椒鹽鮮魷食譜

健康小貼士：

常聽人說魷魚膽固醇高，其實每100克約含100至300毫克膽固醇，按世衛以前的標準（每日不應攝取多於300毫克），確實偏高。不過也有研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中的膽固醇濃度構成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。

相關食譜：

【豉椒炒蜆食譜】低卡路里鮮甜惹味 15分鐘煮出大牌檔風味

豉椒炒蜆食譜

【椒鹽豆腐食譜】大牌檔冬菇亭港式風味 難忘美味香脆可口簡單製

椒鹽豆腐食譜