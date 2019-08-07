【蝦食譜】酸甜菠蘿蝦球開胃家常菜　酸酸甜甜老少咸宜！

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「晚餐煮什麼？」這條問題對於每晚需要煮飯的人來說有如「午餐吃什麼？」一樣，諗到頭都大！不過，總有幾道菜是老少咸宜，而且一年四季都適合！以下的酸甜菠蘿蝦球便是其中之一，蝦及菠蘿加上酸甜醬汁，簡單開胃送飯一流。

攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：李偉軒

蝦球，好像在家常菜中較少出現，多在大時大節才以蝦球入饌，平時一般只用蝦仁。其實蝦並不是什麼昂貴食材，有時海產檔也會有平價鮮蝦出售，十多隻的新鮮蝦只要$25，非常便宜。如想令蝦變成蝦球的話，可先在蝦背鎅一刀，那麼煎蝦時它便會蜷縮成球狀，比沒鎅的更美觀，再配以番茄汁製作成的酸甜醬汁和清爽的菠蘿，美味得任何人也不能抵擋！

酸甜菠蘿蝦球食譜

健康小貼士：

蝦是一種含有豐富蛋白質，但脂肪含量不高的海產之一。成年人每公斤體重每天需要0.8克蛋白質，以50kg的女性成年人為例，每天需攝取40克蛋白質。每100克煮熟的蝦便有23克蛋白質，佔每天所需的蛋白質約57%，而脂肪含量只有2克。

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食譜 酸甜菠蘿蝦球（炒
材料

蝦8隻、洋蔥1個、罐頭菠蘿4片、蒜頭2瓣、鹽1/2茶匙、胡椒粉1/4茶匙
酸甜材料：茄汁4湯匙、罐頭菠蘿汁3湯匙、白醋1湯匙、砂糖2茶匙、水1湯匙
做法 1. 蝦洗淨去頭去殼，在蝦背鎅一刀後去腸，沖洗，瀝乾備用。
2. 蝦用鹽及胡椒粉醃15分鐘。
3. 將蒜頭切成蓉；洋蔥切片；罐頭菠蘿切粒，備用。
4. 將茄汁、罐頭菠蘿汁、白醋、砂糖、水拌尸勻，備用。
5. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入蒜蓉、洋蔥炒香。
6. 加入蝦炒熟後、再加入菠蘿、酸甜醬炒勻即成。
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