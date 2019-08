咖啡提神兼有助減肥瘦身？最新研究顯示：咖啡因可能刺激脂肪表現

「肥胖」問題已被世界衛生組織歸屬於慢性病的一類,而與肥胖問題息息相關的「脂肪」也一直在各國的研究中開始被探討。但根據2019年6月24日英國《Scientific Reports》期刊最新的研究報告指出,咖啡因可能藉由刺激「棕色脂肪」的表現,成為未來肥胖者甚至糖尿病患者治療預防上的新一契機。但棕色脂肪是什麼?小小一杯咖啡究竟還有什麼力量呢?

脂肪還有分顏色?並不是都這麼壞

雖說提到肥胖或許大多數人會很直接的與「脂肪」聯想在一塊。但其實一般哺乳類動物的脂肪組織主要有兩種,也並非都如我們想像的這麼壞。其中一種為白色脂肪組織(White adipose tissue)主要用以儲存能量。而另種則是棕色脂肪(Brown adipose tissue),因為具有大量粒線體上的「產熱素蛋白」,可透過代謝葡萄糖、脂質等營養素以快速產生身體所需能量並增加能量的消耗。一般而言嬰兒體內的棕色脂肪相對較多,成人的棕色脂肪相對較少,主要亦集中於鎖骨周圍及頸部區塊。

在許多研究肥胖的研究中,也常會將白色脂肪視為導致肥胖的主要原因,而期望透過「刺激棕色脂肪的活化」或「白色脂肪轉化為棕色脂肪」藉以達到降低肥胖發生的效果。

左為白色脂肪,粒線體較少,脂肪細胞較為大型。右為棕色脂肪,具有大量粒線體,其脂肪細胞也多為中、小型。(食力提供)

咖啡真的可以協助燃脂?點擊下圖看答案!

+ 2

適量攝取咖啡具有保健效果 ?

其實在近年來早有不少關於咖啡在人體代謝性疾病上的相關研究。1980年便有相關的研究指出,在攝入咖啡因3小時內人體的代謝率有顯著增加的情形。而根據美國最新發布的「2015~2020飲食指南」中也首次將「每日適量飲用咖啡」納入,但在指南中除了不建議添加糖及奶精外,也表明了不建議不飲用咖啡的人因而改變飲用習慣開始飲用咖啡。

而針對目前咖啡的現階段研究成果,國立台灣大學生化科技學系蕭寧馨教授也表示,在適量飲用的狀況下,咖啡是確實具有其保健效果的。但蕭寧馨也提到,咖啡的保健效果可能並非全為咖啡因的功勞。

咖啡中到底有哪些成分會影響人體的生理代謝作用或許至今仍未能明朗,但這些研究確實為咖啡開創了另外一種可能性。

