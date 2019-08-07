【一芳香港】受拖累捲入罷飲風波　香港總代理：微博言論與我無關

「一芳台灣水果茶」於2019年8月5日在官方微博發文「…堅決反對暴力罷工！…處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業！」即時遭到香港和台灣民眾抵制，並於社交網絡聲明罷買。事件發酵3天，各「一芳」加盟分店澄清及表明立場，至今局面又有新發展。

「一芳台灣水果茶-香港」於8月6日晚上約11時在官方臉書聲明，指香港一芳沒有經營任何微博帳號，有關在微博的言論與香港總代理無關並澄清︰「香港地區所有分店的營運及管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報…關於本次事件對大眾造成的影響，我們在此致歉。」香港一芳同時表示，尊重各加盟分店的個人政治立場，堅信香港是個可以包容多元意見、自由及開放的地方，這是港人堅守的核心價值。

台灣方面，一芳水果茶-台北伊通店及台北內湖店也於FB專頁上發文指出，微博上發表的聲明讓他們感到非常震驚，並表示不認同微博上的言論。此外，一芳水果茶的英國、大溫哥華區及多倫多安大略代理均作出聲明表態，作為獨立營運方與其他加盟商的政治立場無關。

按下圖了解是次「一芳水果茶」捲入「逃犯條例」政治風波的事件簿︰

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當晚，有香港一芳總部員工於個人FB公開撰文交代事件，一芳香港總代理（老闆）由6月反對「逃犯修例」示威至今均支持員工表達個人政治訴求的方法，亦關心員工若在示威期間有否受傷。另外有一名一芳香港前員工發文表示，香港老闆購買了經營權於香港獨立運作，會體恤員工對「8.5罷工」的決定。香港演員王宗堯於8月6日在個人FB發文，期望公眾了解事件後有新的看法，支持香港加盟店，帖下方有不少網民留言會再次購買一芳飲品，某部分網民表示香港一芳被無辜牽連，受微博言論影響感到抱歉。

以下各圖是部分網民對是次香港一芳被微博言論拖累，於王宗堯FB「一芳」帖文下發表的個人感受︰

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一芳水果茶在香港的經營由總部上海墨印餐飲管理公司負責，台灣部分由墨力國際餐飲集團負責，根據《大陸台商經貿網》的資料，上海墨印是墨力國際的分公司之一。墨力國際創辦人柯梓凱於8月6日向台灣媒體發聲明指出是次突發狀況，讓全球門市受波及感到萬分抱歉，明言公司無意捲入政治，各地區代理商因部分社會議題立場不同，致造成各位的困擾，總部再次表示萬分歉意，並稱只用心做茶，未來會以更謹慎的態度面對眼前的困難。