【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉　蒜香惹味又健康！

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悠閒的下午，肚餓但又不想吃垃圾食物，環顧廚房四周好像沒有什麼食材可以烹調，其實簡單一個蒜片炒意粉已經可以好惹味兼飽肚，加上其他配料更添滿足感！

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

單單一碟蒜片炒意粉當然口感欠奉，不過可以加上松子仁，令口感更加香口，還可增加食物的營養成分。松子仁屬堅果類，而堅果類對心臟健康帶來益處最為明顯，每周進食５份（每份約７克，每份松子仁約有35-40粒）堅果的患者，整體心血管疾病風險率下降17%，冠心病風險率亦下降了20%。松子仁能預防心血管疾病，烹調時加少許令整道餸添加營養。

用剩的松子仁可放於雪櫃中保存，避免變壞。（資料圖片）

松子蒜片蝦仁炒意粉食譜

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健康小貼士：

松子仁含有不飽和脂肪酸，有助降血壓及改善免疫系統功能。適量的多元不飽和脂肪酸可降低血液中的總膽固醇（ 包括： 有益及有害的） 水平。由於松子仁的卡路里較高，每100克約有678卡，每日建議攝取量為2茶匙（約7克）為佳。

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食譜 松子蒜片大蝦炒意粉（炒）
材料 松子仁20克、蝦6隻、蒜頭6瓣、意粉300克、橄欖油3湯匙、番茜碎1茶匙、紅椒片適量、黑胡椒適量
做法 1. 將蒜頭切片。
2. 蝦洗淨去頭去殼去腸，沖洗，瀝乾備用。
3. 煮滾一鍋水，加入鹽，加入意粉煮至軟硬適中，瀝乾備用。
4. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入蝦炒熟，盛起備用。
5. 原鍋加少許橄欖油，下蒜片，炒至變金黃色。
6. 加入紅椒片及松子仁炒香。
7. 加入意粉、蝦及番茜碎炒勻。
8. 加黑胡椒調味，即成。

 

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