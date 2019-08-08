【大師姐燉雞汁】增免疫力女士補身新寵！曾為女兒天天燉雞3小時!

大師姐，當年為了女兒的健康，跟朋友學燉雞精華，一隻土雞燉足3小時，全天然無水無添加的雞汁，給易病易累的女兒進補，增強免疫力，女兒產子期間，更成了天天飲用的補品！大師姐說，這份對家人的關愛，今天要跟大家分享，就在她七十大壽當天，宣布要加入女士補身新寵的戰團，推出雞精華！ 攝影：鄒家鳳

大師姐（麥麗敏）說，以燉雞汁精華替家人補身，三十年前已經開始，當年是買雞回家慢慢燉，女兒捱夜工作，丈夫大師公中氣不足，或開始作病時，只要連續飲四天便能精華替家人補身，三十年前已經開始，當年是買雞回家慢慢燉，女兒捱夜工作，丈夫大師公中氣不足，或開始作病時，只要連續飲四天便能回華替家人補身，三十年前已經開始，當年是買雞回家慢慢燉，女兒捱夜工作，丈夫大師公中氣不足，或開始作病時，只要連續飲四天便能避免病倒，女兒產子時更前後一個月以雞汁進補，讓她迅速恢復元氣。

這麼一小杯雞汁，已差不多是半隻土雞的精華了。

雞精，從小便知道是提神醒腦的恩物，考試術後都少不了它。不過，近年常看到一些女藝人尤其產後推薦各品牌的滴雞精。美國的雞精和台灣現流行的滴雞精，究竟有什麼不同？

請按下圖了解「雞精」和「滴雞精」的分別、滴雞精的製作過程：

+ 3 + 2

大師姐，以製糕點小食著名，產品大多曾是為家人炮製的家常美食，10年前，首推糕點到市場，孫兒俊俊（蘇俊）就在那時來到世界，「糕仔」就順理成章成了他具「歷史意義」的乳名。今年糕仔10歲了，大師姐的糕點事業也10周年，當中秋節還剩個多月的時候，她要新推的竟不是月餅，而是健康補品、滴滴雞。全天然無添加的雞精華，有很濃郁的雞味，比雞湯清澈易入口，沒半點油脂或膩濟感，一隻雞約只做到2小杯的雞汁，卻濃縮了營養精華，富含蛋白質及人體所需的氨基酸，有助迅速恢復體力，增強免疫功能。

大師姐的愛孫俊俊是她的品牌大使，今年10歲了，象徵着大師姐的糕點事業也10周年。

大師姐家庭式燉雞汁做法：

材料：鮮雞一隻約2斤半

做法： 1. 把雞斬頭斬尾切去雞翼免肥膩，去除內臟及血塊。 2. 雞洗淨抹乾，斬半，放平，以刀背揼雞身，至雞骨截斷。 3. 把雞放在不銹鋼架上，架下放深碟。 4. 放上蒸架，加蓋加水，大火蒸3小時。 5. 每隔25分鐘加入滾水免煲乾。 6. 把燉好的雞汁放入隔油壼內，倒出雞汁即可飲用。

家庭式燉雞汁很耗時，而現成的滴雞精一開即飲很方便，但價錢不便宜。（網上影片截圖）

大師姐滴滴雞，一盒6包，每包60毫升。

售價：$338

滴滴雞，平均50多元一包，雖說半隻雞的濃縮精華兼爐火成本，其實較自己蒸燉更划算，但不用2秒飲完，感覺有點奢侈。相對薑茶，更是女性最貼心的常備飲品。大師姐今年還新推「黑糖文冬老薑茶」，皆因大師姐的女婿即Jenny的丈夫是馬來西亞人，由他穿針引線，找到農民合作，選用當地文冬武吉丁宜（Bukit Tinggi）的老薑，加黑糖，製成一磚磚真空包裝的方便薑糖，辛辣芳香，非常醇厚順喉，冬天飲更是一流。

細細粒黑糖薑，充一個煲溫杯分量，非常順喉辛辣，可視乎自己口味稀釋。

按圖看大師姐新推產品：黑糖文冬老薑茶、藝伎咖啡掛耳包配奶黃月餅……迎中秋！