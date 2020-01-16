新思維調查：逾百示威者近八成撐「兩制」　鄭承隆：反修例非反中

反修例運動持續逾半年，新思維今天（16日）發表《2019「反修例運動」研究報告》，透過面談或電話訪問形式成功訪問120名示威者，當中78%受訪者支持「一國兩制」在香港實施，只有6%的受訪支持「港獨」，新思維認為這反映修例示威「真係『反送中』，唔係『反中』」。 120名受訪示威者給予警隊不合格的分數，當中57.5%受訪者給警隊0分（10分總分），新思維主席狄志遠認為，政府無好好處理民意，政府和警隊就不同事件的回應，每每令局勢惡化。他指從客觀而言，的確很多人不滿警隊的執法手法，並認為有警暴的存在。

（吳倬安攝）

受訪者大部分有良好教育背景

監警會前成員的鄭承隆聯同狄志遠及多名研究員和調查助理，於去年11月25日至今年1月9日訪問120名示威者。報告指出，近乎所有受訪者在反修例無犯罪紀錄，68人持學士學位，9人和2人分別持碩士及雙學士學位，大部分示威者都是擁有良好教育背景，又指受訪者部分因經歷或目睹警民衝突後而變得激進。

鄭承隆指，受訪示威者思路清晰，他們不同意官員提出「沒有暴徒，警察便不需要用武力執法」的邏輯，認為即使有「暴徒」，但警方需根據法律所賦予武力準則執法。鄭承隆說，受訪者對警例、法例有相當認識，反映官員每每以「沒有暴徒，警察便不需要用武力執法」作論述是不接地氣和不了解情況。

他又提到，受訪示威者不滿政府及民政系統長期傾斜建制派，令民意收集渠道完全失效，高樓價並非受訪者怨恨政府的原因，公共資源如公屋被霸佔才是他們憤怒的因素之中；受訪者亦認為不是每個年輕人都希望涉及政治，是因太多不公義才迫使他們出來示威。

倡特赦十八歲或以下被捕人士

鄭承隆指出，78%受訪示威者支持「一國兩制」在香港實施，只有6%的受訪示威者支持「港獨」，反映是次反修例運明「真係『反送中』，唔係『反中』」，新思維在報告則指出：「我們所得出的結論是有親中人士或親中報社長期嚴重誇張港獨在香港的支持度，令中央對港政策有所改變。」

曾支持林鄭競選特首的狄志遠表示，政府無好好處理民意，政府和警隊就不同事件的回應，每每令局勢惡化，造成惡性循環。狄志遠指，政府若需突破現時困局，需做三件事，包括設獨立調查委員會，但若不能獨立調查，也要改善現有監警制度，包括改善監警會的組成和操作；二是問責，他理解有指七千人被捕但無政府官員問責的看法，指問責團隊、行會也要組成，其中他點名指民政事務局局長劉江華應問責下台，「民政事務局喺運動上完全無角色，無聽過佢（劉）回應年青人訴求。」；三是釋出善意，包括建議特首特赦，如特赦十八歲或以下被捕人士，或特赦干犯輕微罪行的被捕者。



特首林鄭月娥今早（16日）到立法會出席答問會，多名泛民主派議員質問林鄭有關過去七個月反修例風波中，警方執法問題。(余俊亮攝)

曾撐林鄭參選 狄志遠：是否下台自行思考

至於林鄭月娥是否需要下台，狄志遠指特首支持度目前相當低，是否下台交由對方自行思考。他又研判中央認為短期內舉辦特首選舉未必有穩定香港作用，「泛民已經有四、五百單，李嘉誠又有一百幾十票喺手」，換特首或對中央來說是變數太大。

鄭承隆建議，監警會就個別爭議事件例如「7.21」元朗無差別襲擊事件、新屋嶺事宜等舉行公聽會，他以新屋嶺為例，監警會邀請受影響人士到公聽會作證，及後要求警方解釋和交代，包括為何在新屋嶺設羈留中心、何人決策及負責等。