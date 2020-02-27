【武漢肺炎】港府與工聯會合作　為滯留粵閩港人速遞藥物3日送到

政府早前宣布由內地返港人士須接受強制檢疫14日，大批港人因而滯留內地。工聯會接獲求助，有長期病患未能返港覆診取藥，故發起「支援粵閩港人寄藥行動」，與港府合作為內地港人郵寄醫生處方藥物。 行動於今日（27日）首次開展，現場設醫務藥劑師為市民複檢藥物，並由社署職員把關；預計所收到的藥物會在當天晚上寄出，三日後便能送到內地港人手中。

3日後寄到 不包括中藥及防疫用品

工聯會表示行動反應熱烈，短短3日共收到715宗市民登記，會陸續安排市民將藥物轉交工聯會，預料行動將進行至3月。為確保藥物安全，香港藥學會及藥學服務基金義務派出藥劑師，即場為市民根據醫健通上的記錄，複檢處方藥物等配方及劑量等是否適當。現場亦有社署職員進行最後檢查，並在藥物上貼上標籤注明服用方法。

工聯會理事長黃國指，該會於廣東及福建省常設6個內地中心，一向有與政制及內地事務局合作，為內地港人提供恆常服務，故港府今次亦委托工聯會利用在當地的網絡，轉交港人手中。他強調服務不收費，亦不計較要動用多少人力物力，以求在此特殊時間做好市民關心的事。

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪提醒市民，郵遞只包括西醫處方藥物，中藥、防疫用品及日用品等未在送遞範圍。他又指，所有交到工聯會手上的藥物，會在當天晚上寄出，預計3日後便可交到內地港人手中。

滯留內地港人生活如常：安全過香港

父親滯留順德的趙先生指，因為擔心封關無期，今日帶備3個月的心臟病藥寄予父親，形容父親的日常生活無甚問題。

母親於全州的黃小姐曾到郵局查詢，獲告知只能寄出很少的劑量，且需時達14日，又曾試過親自到深圳為母親寄藥。她同樣指母親的生活如常，更認為留在內地比香港安全。