【01企業金勳大獎】表彰過去一年企業成就　傳頌逆流而上精神

為了表彰一眾表現出色的香港企業，鼓勵專業精神的實踐，《香港01》首辦「01企業金勳大獎」，以「無懼疫情挑戰 締造成果一刻」為主題，藉獎項肯定及表揚各企業即使在廣受肺炎疫情影響的環境下，仍能保持商譽及企業形象的努力，同時令大眾了解得獎企業過去一年的傑出表現，我們誠邀全港所有企業參與這項盛事。

評審標準

《香港01》會以4個大項作為評審標準，以客觀準則選出傑出企業，分別為：

1. 應變力 - 企業管理及行政

- 兼具遠見及應變能力

- 能於日新月異的大環境中找到獨有價值

- 成功令產品或服務獲取市場認受性，並擁有良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意

- 富創造力，不斷推出新產品，突破市場的固有印象

3. 執行力 - 市場洞察及營銷

- 管理層具領導才能，成功透過市場策劃推廣品牌，將構想付諸實行

4. 企業社會責任

- 採用對社會負責的營商手法

- 抱持為社會作貢獻的使命感

- 發展可持續的產品或服務

評審團隊

《香港01》請來專業且在社會上具名望的代表，他們會以持平客觀的準則，挑選出最優秀的企業。

專業評審代表：(排名不分先後)

林健鋒 - 香港特別行政區政府行政會議成員及立法會議員

林建岳 - 香港貿易發展局主席

何順文 - 香港恒生大學校長

黃鳳嫺 - 香港消費者委員會總幹事

《香港01》代表：

編輯團隊

遴選機制

「01企業金勳大獎」分為兩部分，首先由《香港01》評審團隊選出傑出企業大獎，並由專業評審團選出「金勳大獎」得主。

第一部分 - 傑出企業大獎：參賽企業需要按照大會評審標準填妥表格，參與獎項評選，每個獎項均會有不多於3間企業參與競逐，並由《香港01》評審團選出一間得獎企業。

第二部分 - 金勳大獎：所有第一部分的得獎企業均會自動入圍角逐「金勳大獎」，由專業評審團選出一間得獎公司。

參選資格及報名詳情

1. 參選企業須於2019年10月1日至2020年9月30日期間持續營運。

2. 參賽企業須於截止報名日前提交所需文件，大會將依據參賽企業提供之資料作遴選，得獎企業將於12月收到通知。

3. 截止報名日期：2020年11月30日。

4. 報名及查詢可致電 3582 8733 或電郵至 advertising@hk01.com。

5. 報名表格：https://bit.ly/3nb5W8l

頒獎典禮詳情

日期：2021年1月20日

地點：香港麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)，尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)

時間：中午12:00 – 下午3:00 (設午宴招待)