施政報告｜提出發展北部都會區　面積達300平方公里

行政長官林鄭月娥今日（21日）公布新一份施政報告，於報告內指出，過去超過半世紀，為了滿足本港人口增長和經濟發展需要，政府進行了大量城市規劃工作，包括早期的荃灣、沙田、大埔、屯門等新市鎮，以至近年的古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村等新發展區。這些規劃發展卓有成效，但亦有不足之處，例如未能達致職住平衡、自給自足的目標。

她指出近年更因議會泛政治化，和激進「反政府」人士刻意製造對立、對抗，令城市規劃工作舉步維艱，嚴重窒礙經濟社會發展，衍生了突出的民生問題。隨着《香港國安法》的實施和特區選舉制度的完善，香港已由亂轉治，並迎來可聚焦經濟的新局面，特區政府應展示高瞻遠矚的魄力，積極為香港規劃未來。

林鄭月娥又指出，現提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。這個面積達300平方公里的都會區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。而支撐着香港作為國際金融中心的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海。這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

她又指出為，政府在2020至2021年度貫徹金融為實體經濟服務的理念，推出利得稅兩級制、研發開支額外扣稅、為吸引特定行業在香港發展的稅務優惠；發行政府綠色債券及銀色債券、推出「公共年金計劃」、修訂迎合新經濟企業需要的上巿制度等。