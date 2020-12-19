【鄺嘉仕．跑遊老香港】Lunch輕鬆跑　香港公園原是軍事重地？

180年前，英國海軍軍官卑路乍，乘坐「硫磺號」炮艦，自港島西面進入維多利亞港，登陸佔領角 (現水坑口街)，香港進入英國殖民地時代。自此，港英政府大興土木。 180年過去，現時仍然聳立在香港公園內的舊三軍司令官邸，被公認為數一數二歷史最悠久的西式建築。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

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當港英政府與大清朝廷簽訂《南京條約》，割讓港島，加速在中環建立行政及商業中心。英國軍部在中環旁邊，現時金鐘的山丘上，大規模興建兵房及炮台。此舉既可監視對面海的大清領土——九龍，監察有何軍事調動，亦能俯瞰及保衛整個維多利亞城。

這些遺跡，不少大隱隱於市，就在香港公園周邊。不少上班族趁午飯時間，入園休憩、散步和運動，約1公里長的香港公園跑，足以認識「日不落帝國」在東亞的第一個軍事堡壘。

跑遊老香港系列：

穿越樓梯街時光旅途 踏上華人升龍道

香港少有文昌塔 屏山鄧氏光宗耀祖之路

吉慶圍鄧氏的軌跡 開校建醫院求保家衛族

舊三軍司令官邸採用希臘復興式建築風格，你也許間中路過，又有沒有細細看清楚？

短短公園之路 長長歷史之河

跟上回《穿越樓梯街時光旅途 踏上華人升龍道》一樣，今次路線短，而且難度低。慢慢跑、慢慢看，細味感受。而這條路線毗鄰商業區，上班族在午飯時間已夠完成。這些西式建築，今天以至可見將來，肯定買少見少。

香港公園的路牌，有沒有細看當中內容，其實一頁歷史教科書。

舊樓新用 目不暇給的英式軍事設施

我們從香港公園體育館出發，右轉上樓梯便是香港公園的入口，第一個路口右轉，前方第一座西式建築便是「卡素樓」，現時用作「香港視覺藝術中心」。「卡素樓」前遊樂場的斜道向上，前行穿過「尤德觀鳥園」，迎來第二座西式建築「華褔樓」。舊樓同樣賦予新意，現為「觀鳥園教育中心」。分叉路口靠右跑便會到達「霍士傑溫室」，在溫室的牆壁上，印有香港公園及前域多利兵房的介紹牌。穿過多座古建築，沿樓梯向下走便會到達鐘樓位置，再沿羅桂祥茶藝館前行，便會到達舊三軍司令官邸，今天的茶具文物館。

卡素樓當年供軍人與家眷居住。

舊三軍司令官邸 來自古代的大圓柱

法定古蹟「舊三軍司令官邸」於1846年落成，又名「旗桿屋」，是當時英國軍部駐華陸軍司令德己立少將（Sir George Charles D'Aguilar）的官邸，早期稱為「司令總部大樓」。大樓一直用作駐港英軍三軍司令的官邸及辦公大樓，「3年零8個月」日治時期（1941至1945年）一度改轅易轍，變成日軍司令官邸。重光後回復昔日用途，直至1979年停用，1981年由前市政局接管。

法定古蹟：舊三軍司令官邸（點圖放大）

舊三軍司令官邸樓高兩層，主要屬希臘復興式建築，惟因本港氣候比較炎熱潮濕，稍為修改。最搶眼的是在地下及二樓數十條多立克式圓柱。舉世聞名的希臘巴特農神殿，亦建有類似這種風格的圓柱。寬闊的遊廊，木製百葉窗和大門等，充滿古典氣派。開放時間，大家可以進入建築物內細意參觀，看看保留下來的地磚，樓梯及壁爐等，仍充滿舊時西式建築的風味。

羅連信樓今天洋溢幸福，這裏是紅棉路婚姻登記處。

軍人「安樂窩」如今幸福小紅樓

回到香港公園體育館，大家還會經過第三座西式建築「羅連信樓」，即紅棉路婚姻登記處。這三座西式建築同樣建於1900 年代，均被評為一級歷史建築。回到舊時，全為軍人及家眷居住的樓房。它們外型很相近，因為當時的軍事建築，通常按駐港英國皇家工兵部隊的《模式手冊》興建，縱然名字不同，模樣大多相似。

香港公園堪稱「城市中的綠州」，除了路經大水池，也有其他地方，值得探秘。

香港公園走一圈，著實不長，快慢隨意，在中環心臟地帶，享受歷史意義及美麗風景，才最合意。這令筆者想起過往外遊時，常參與地方的「公園跑」。活動規模雖小，但認識當地的人文風氣、歷史建築或社會事件等等，獲益不少。而如果要在香港舉行一個具代表性的公園跑，當非香港公園莫屬了。

筆者參加過外地的「公園跑」（點圖放大）

《跑遊老香港》 - 香港公園輕鬆跑簡介

+ 5 + 5 + 5

長度：約1公里 難度：1（1-5，5為最高） 貯物、補給及洗澡地點：香港公園體育館 前往方法： a. 鐵路：港鐵港島線金鐘站下車C1出口穿過太古廣場行約10分鐘 b. 公營巴士：大部分上堅道的巴士 (如12A，23，23B，40 及103等)，在「香港公園，紅棉路」站下車即達 小貼士： 1.享受風景為主，速度其次。路面不算寬闊，小心其他公園使用者。 2.香港公園體育館有貯物櫃可供借用，但因二樓是室內跑步徑，職員一般會借出二樓的貯物櫃，惟該處沒有洗澡及更衣設施。所以如果大家想借用地下更衣室內的貯物櫃，可預先告知職員要求便可。 3.舊三軍司令官邸現為茶具文物館，由康樂及文化事務署管理。而羅桂祥茶藝館部分地方用作中式酒樓，通常對外開放。卡素樓及羅連信樓內部開放時間各異，可先行上網搜查。華褔樓內部則需要預約相關活動，才可進入。

FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找。