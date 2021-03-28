港島新界3大天梯　捱過「攞你命三千級」後大飽眼福｜Hikipedia

撰文： Avis - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-03-28 07:40

每次行山，很多人一聽到「天梯」，瞬間腳仔軟。 雖然所謂「天梯」，從來都沒有明確定義，但在山友眼中，通常能冠以「天梯」之名的山路都合乎3個條件：超過1000級樓梯、急上至少300米，以及以密步上升的石級為主。 看似又悶又辛苦的路程，然而在香港的行山日常中，「天梯」總是很常見的元素。與其恐懼逃避，不如面對它吧！一步一步，慢慢的走上去，作為提昇行山水平的修煉。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

剛才說到山友的「天梯」定義，當中第三點比較特別，因為我們覺得天梯之要點，在於考驗耐力。這些路段的技術含量雖然不高，看似又悶又重複，吃力不討好。然而，它最能反映山友「夠唔夠氣」的路段，作為對自己能否應付更長、更難路線，實乃參考指標。這次，我們挑選了3條合乎這些條件的天梯，作為我們的「本地三大天梯」，分別是港島區的孖崗山、新界區的九龍坑山和九徑山。雖然毫不容易，但是只要攻頂，山頂上便可欣賞到廣闊壯麗的風景，付出必有所獲。

我們早前都試過行孖崗山和九徑山時，中途折返，或因天氣太熱，或因狀態欠佳。後來經驗多了，這幾條路線便更加能輕鬆應付。若果有朋友打算走這些天梯的話，記得量力而為，也要做好準備功夫哦。

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所謂「天梯」，從來都沒有一個明確的定義。

天梯一：孖崗山（海拔386米）

位處港島南區的孖崗山，是兩座高度相近的毗鄰山峰。路程雖短，由陽明山莊出發，先要翻越紫羅蘭山，到走過孖崗山的時候，共要攀過3000級樓梯，實在要花費不少體力。事實上，孖崗山對我們來說別具意義，因為它是我（Avis）參加第一個山賽的操山地點。記得那時在晚上7時下班後，便與同事趕到孖崗山行「夜山」，每兩周一次，總共練習了3個月，那時候的熟悉程度，幾乎連頭燈都不用開，已能走畢全程。

孖崗山路線資料（按圖放大）

我（Avis）對孖崗山有特別的回憶。

天梯二：九龍坑山（海拔440米）

登九龍坑山，本身就是一大挑戰。如果還想一口氣逆走八仙嶺，從一開始登九龍坑山，已經是一條無盡天梯，感覺是無盡的絕望，之後再經過屏風山、黃嶺、犁壁山等等。走個半天，體力消耗得所餘無幾，才終於踏上純陽峰，路線難度絕對提升了N倍。當然，如果想減低難度，純粹想挑戰一下九龍坑山，也可以早早選擇經流水響水塘，以流水響村為終點離開。

九龍坑山路線資料（按圖放大）

天梯三：九徑山（海拔507米）：

若說青山以天梯而聞名，九徑山則是一條更考耐力路線。先攀登長長的天梯，然後則要在黃沙之間尋找正確的路徑，再要在浮沙碎石中蹣跚地下山。但是，九徑山上的景色與青山亦有天壤之別，青山腹地以荒蕪之景見稱。而九徑山則剛剛相反，在山頂可俯瞰屯門碼頭、黃金海岸一帶海灣，天朗氣清時更可見到有「千島湖」之稱的大欖涌水塘，絕對是一條大飽眼福的路線，辛苦得來有價值。

九徑山路線資料（按圖放大）

絕對是一條大飽眼福的路線。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。

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