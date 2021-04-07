跑步｜川內優輝着錯鞋被DQ　這兩對跑鞋你能分辨嗎？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-07 17:08

獲封日本「市民跑者之王」的川內優輝，日前在一場東京田徑挑戰賽中，出戰800米賽事時因穿了厚底跑鞋，因而被取消資格（DQ）。 身經百戰的他竟犯了這種他自言是「反面教材」的錯誤，原因何在？

針對運動品牌近年研發出一系列「厚底」科技跑鞋，世界田聯（World Athletics）在去年定下新規定，要求在田徑「場地賽」800米以上距離賽事中，鞋底厚度不能超過2.5厘米，若是路跑賽，則厚度需在4厘米以內。

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川內優輝（中）在800米決賽跑出2分03.26秒名列第4，惟因被發現着錯鞋而被取消資格。（網上圖片）

着錯厚底跑鞋抽出鞋墊

34歲的川內優輝在兩年前轉為職業馬拉松跑手，去年12月更達成第100次跑入2小時20分（Sub 220）壯舉，他在上周六出戰田徑場內舉行的挑戰賽時，到達場地才發現穿錯跑鞋，實際厚度達到4厘米，他需即時抽走鞋墊並以2分03.26秒完成比賽，惟賽後仍被大會裁定違規，取消了比賽成績。

川內優輝為何會帶錯鞋？你分辨得到兩對不同型號跑鞋嗎？（按圖放大）

「明明是應該帶SORTIE RP（合規格型號）卻帶錯了TARTHER RP。」（上圖示）他指在集合時間前兩分鐘，才發現跑鞋不合規格，原來他所擁有的兩款跑鞋，顏色與外型大同小異，因而犯了此「低級錯誤」，人生第2次被「DQ」（取消資格）。他對上一次被「DQ」，已是2008年日本錦標賽10公里賽上，因落後超過一圈而被取消資格。

川內優輝近年與日本品牌ASICS簽約，也在科技跑鞋的助力下，在2月的琵琶湖全馬刷新個人最佳時間到2小時7分27秒。（GettyImages）

作為身經百戰的職業跑手竟然帶錯鞋，但川內心情沒有受太大影響，更幽自己一默：「就像出國時忘了帶護照般的經驗與教訓，可以為賭上人生爭冠的高中生們作反面教材。」他抱持正面態度續說：「在開季前上了一課。」

預視科技跑鞋再突破 世界田聯：將更多世界紀錄

世界田聯針對高科技跑鞋對選手成績的影響，作出一系列研究，並在去年公布新例，無論釘鞋或跑鞋，其鞋底厚度不得超過4厘米，鞋底不得板嵌入多於一片任何物料之底板，而備受爭議的「破紀錄神器」Nike ZoomX Vaporfly NEXT%（NEXT%）則獲放行，跑手仍可在東京奧運上穿用。

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傑祖基（Eluid Kipchoge）在2019年征戰INEOS 1:59 Challenge，締造Sub 2歷史，當時他穿的就是NEXT%。（路透社）

目前世界田聯在官網公布了市售20個品牌，共計275款的市售鞋款作出使用規範，包括鞋底厚度、參賽項目、場地類型、以及上市時間。

東京奧運在即，預計會出現具突破性科技的跑鞋，世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）在上月舉行的世界田徑虛擬博物館網站典禮上預告：「隨着跑鞋科技的進步，今年東京奧運田徑場上可能會有很多新世界紀錄誕生。」

世界田聯主席高爾預計奧運年會有更多「神鞋」推出，也將有更多新世界紀錄誕生。（GettyImages）

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