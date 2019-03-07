田北辰跟進01獨家報道　兩會提案倡嚴格監管讀卡器銷售

《香港01》去年12月獨家揭發，港澳台居民內地居住證可被坊間讀卡器輕易讀取，約10萬名已領證的港澳台居民陷私隱危機，個人資料隨時遭盜用。 身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰，遞交兩會提案，要求解釋居住證保密不足原因，並建議嚴格監管內地銷售的讀卡器，提高證件安全。 田北辰指，居住證載有的個人資料，可能遭不法之徒用作借貸及詐騙，令持證人蒙受損失，內地當局有需要正視問題，堵塞漏洞。

去年12月，《香港01》報道港澳台居民內地居住證有保安不足問題，約10萬名持證居民陷入私隱危機。（香港01製圖）

田北辰：內地當局須更注重證件保安

現身處北京出席兩會的田北辰，昨日（7日）接受《香港01》電話訪問，他指去年底的報道揭露內地居住證的保安不足，擔憂不法分子在交通工具或人流較多的地方，利用讀卡器隔空偷取居住證資料，然後冒認持證人借貸、詐騙及其他不法用途。

他認為，內地居住證與香港新智能身份證的推出時間相近，但香港的新智能身份證保安較周全，坊間讀卡器未能讀取卡上資料。相反，內地居住證資料卻可被讀取，當這些資料遭盜用，持證的港澳台居民，包括長居內地的港人或蒙受損失。

田北辰續指，這次希望透過兩會提案，促請內地當局更注重證件保安及保障個人資料，同時要求內地相關部門解釋為何坊間讀卡器，能輕易讀取居住證的資料，而加密鑰匙又為何流出至非官方人士手上，並建議嚴格監管身份證讀卡器銷售。

身處北京的田北辰遞交兩會提案，促請內地當局更注重證件保安及保障個人資料。（資料圖片／羅君豪攝）

01獨家揭發 共四款內地證件保安不足

去年12月，《香港01》報道港澳台居民內地居住證有保安不足問題，記者以一部從深圳華強北購入的坊間讀卡器，隔空讀取到居住證上持證人姓名、證件號碼及住址等所有資料，揭發約10萬名持證居民陷入私隱危機。

今年1月，《香港01》以相同讀卡器實測，再揭發內地身份證、雙程證及回鄉證同樣有保安不足的問題。此外，記者更發現只需預先輸入證件號碼等資料，便能輕易透過手機程式，取得部分證件的持證人全名及個人相片。

電腦資訊保安專家警告，證件上的個人相片及資料如遭盜用，可用作冒認持證人申請網上支付服務帳戶並消費或轉帳，造成金錢損失。