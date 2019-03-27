【殘疾院舍黑幕】國寶之家三年前被揭虐待院友　社署僅發勸喻信

這次爆出院友毆鬥事件的葵涌私營殘疾院舍「國寶之家」，其實早有前科。三年前《香港01》曾揭發，該院將幾名智障院友反綁於床位及坐廁，更涉疏忽照顧導致院友灼傷。社署調查後雖然證實指控，但只發勸喻信了事。 事實上，該院舍的表現一直未達標準，社署過去兩年曾就管理記錄、個別住客的膳食和院舍設施等事項，五度向該院舍發出勸諭及警告。

國寶前院友於2016年提供的相片所見，一名沒有自理能力的男院友，雙手被戴上手套，再以繩索反綁在單人床頭架上，雙手被迫扭曲成反手狀態（左圖）；另一相片（右圖）則見同一名院友被繩索捆綁於坐廁上，雙手同時被綁於牆上扶手，明顯違反社署指引。（資料圖片／讀者提供）

成立9年屢收警告 3年前被揭虐待院友

2010年成立的「國寶之家」，屬中度照顧類別的私營殘疾院舍，目前獲社署豁免遵守法例規定。按社署「殘疾人士院舍資訊網」，該院提供46個男女宿位，每月收費6,000至7,500元，而豁免書有效期至今年12月31日。

2016年，《香港01》接獲國寶前院友提供照片投訴，顯示該院舍用繩索將智障男院友的雙手，反綁在床頭架上，時間竟長達一整晚；另一相片顯示，同一名男院友腰間纏繩，遭捆綁在坐廁上，雙手則綁在牆上的扶手。

記者其後到訪院舍，向職員查詢有否捆綁院友，職員竟直認不諱，辯稱因為院友「唔乖」、「紮紮跳」，而綁住院友是為了「想佢冷靜」。精神科醫生看過照片後批評，院友遭綁的姿勢極不自然，影響血液循環，嚴重者更會導致肌肉萎縮。

私營殘疾院舍「國寶之家」於2016年被揭發違規捆綁院友，又不時以燒賣送飯充當正餐，床位設施破爛。（資料圖片／香港01記者攝）

社署突擊捉到正 僅發勸喻信

社署就事件上門突擊巡查，證實該院不當約束院友，但僅向該院發出勸諭信要求改善，並將資料轉交警方調查是否涉及刑事罪行。社署當時指，過去一年曾突擊巡查該院八次，一共發出五封涉及院舍管理及照顧服務的勸喻信。

「國寶之家」負責人梁兆偉當時回應《香港01》查詢，承認捆綁有不當之處，又指已將涉事的保健員停職，強調並非蓄意虐待院友，期後並作書面道歉，承諾加強監管員工。

質素一直未達標 兩年間社署五度勸喻警告

不過，該院舍的表現一直未達標準。除了今次涉及無及時制止院友毆鬥，以及疑拖延報警外，社署回覆《香港01》時透露，過去兩年曾就管理記錄、個別住客的膳食和院舍設施等事項，向該院舍發出四封勸諭信，另外亦就有關協助個別住客進食事宜發出一封警告通知。