【明日預告】馬來西亞人都關「丁權」事？5億大計背後涉行會成員

撰文：冼博勵
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高等法院上周一（10日）歷史性裁定丁權受基本法保障。社會對丁權爭議不斷，《香港01》近年亦多次揭發各大權貴、政協、甚至地政官員，都涉嫌利用丁屋政策圖利。今次偵查組將調查線眼伸至南洋，發現原來連馬來西亞人，都與「丁權」有關！
記者遠赴大馬，揭發一個涉及丁權的5億元大計。5億大計背後涉及香港地政處的失職及政策漏洞，結果造成對本地香港人的極大不公。記者翻查大量文件，更發現現任及前任行會成員的身影！
想知究竟馬來西亞5億大計的詳情，以及涉事行會成員的真正身份，請密切留意明日（15/4）的《香港01》網站報道、專題影片及新一期《香港01》周報。
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根據地政總署政策，目前小型屋宇申請人若符合小型屋宇政策下合資格原居村民的規定（即申請人年滿18歲及父系源自1898年時為香港新界認可鄉村居民的男性原居村民），地政總署均會考慮其申請。
然而《香港01》記者偵查發現，上述政策涉及重大漏洞，足以對本地香港人構成極大不公。之後記者更直飛馬來西亞吉隆坡，調查揭發有人竟利用漏洞，牟取5億元暴利，過程涉及香港、大馬兩地，極具組織。
《香港01》明日（15/4）起將一連多日報道，揭露重大政策漏洞及不法勾當。
請密切留意明日的《香港01》網站報道、專題影片及第158期《香港01》周報（2019年4月15日）。
丁屋政策曾屬臨時措施？林鄭曾密函鄉議局？一齊重溫丁權歷史發展 ↓ ↓
重溫丁權歷史發展。（香港01）
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