【明日預告】馬來西亞人都關「丁權」事？5億大計背後涉行會成員

高等法院上周一（10日）歷史性裁定丁權受基本法保障。社會對丁權爭議不斷，《香港01》近年亦多次揭發各大權貴、政協、甚至地政官員，都涉嫌利用丁屋政策圖利。今次偵查組將調查線眼伸至南洋，發現原來連馬來西亞人，都與「丁權」有關！

記者遠赴大馬，揭發一個涉及丁權的5億元大計。5億大計背後涉及香港地政處的失職及政策漏洞，結果造成對本地香港人的極大不公。記者翻查大量文件，更發現現任及前任行會成員的身影！

想知究竟馬來西亞5億大計的詳情，以及涉事行會成員的真正身份，請密切留意明日（15/4）的《香港01》網站報道、專題影片及新一期《香港01》周報。