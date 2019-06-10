【逃犯條例】扮公安視頻見面　偽造拘捕令　中港商人憂修例增電騙

現年76歲的劉先生（化名），五月接到騙徒來電，聲稱是「武漢公安」，對方除出示有劉先生回鄉證的法院拘捕令，來電更是武漢公安局的真實號碼顯示，騙徒甚至親身穿上公安制服，與劉先生以微信即時視頻對話。對方又威脅會凍結他及家人在港財產。劉先生幸得家人提醒，最後臨崖勒馬。 劉先生表示，騙徒針對內地司法制度欠完善，為港人度身設計陷阱。自己最初沒有留意《逃犯條例》修訂，但現在認為一旦修例，將令港人更易中招。 根據香港警方數字，2019年第一季的電話騙案案件宗數比去年同期上升4成，損失金額更上升7倍，升幅驚人。

劉表示，上月收到自稱是中國移動的職員，指他的電話號碼被盜用，最後發現為電話騙案。（李澤彤攝）

現年76歲的劉先生（化名）本來在內地從醫，於八十年代來港，九十年代回內地做生意，近年已經半退休。他表示，上月10號下午約2時收到一名女士來電，自稱是中國移動的職員，指他的電話號碼被盜用，相關號碼正亂向公眾發送垃圾訊息，屬違法，要求他盡快解除號碼。但相關程序須要公安局配合，於是迅即幫他轉駁到武漢公安局分局的號碼。

自稱武漢洪山區公安局「馮天助」指劉涉及一宗金融騙案。（讀者提供）

騙徒出示有劉先生姓名及回鄉證號碼的刑事拘捕令和資產凍結書。（讀者提供）

「公安」主動要求微信視頻溝通

轉駁之後，自稱武漢洪山區公安局公安「馮天助」幫他解除文件，但之後又指他涉及一宗金融騙案。劉質疑對方的公安身份，對方不慌不忙，叫劉用第三方內地電話查詢服務，查證自己的電話號碼是否武漢公安分局的電話，一查之下，果然正確。之後對方更出示有自己相片的公安證件、有劉先生姓名及回鄉證號碼的刑事拘捕令和資產凍結書。劉見到，對方竟然掌握自己個人資料，開始相信對方身份。對方更主動要求，以微信視頻面對面溝通。只見公安證件相片中的「公安」，身穿制服，一本正經與他在電話面對面傾談。

馮說內地男子「張耀成」供出劉早前賣出一個交通銀行戶口，供他作金額詐騙之用，事件已經令兩名年老受害者財困自殺，因此國家主席習近平大為緊張，親自下令查辦。劉對於公安的指控大感困感，因為自己從未到武漢，亦從未於交通銀行開戶，為何會有內地男子作證指控他出售戶口？他於是多翻與對方爭論，但公安咬死人證物證俱在，現時要與武漢的法官商討如何進一步處理。

騙徒出示有劉先生姓名及回鄉證號碼的刑事拘捕令和資產凍結書。（讀者提供）

由於擔心「公安」濫權 受害人未敢違抗

「公安」說由於事關重大，劉不得與家人朋友等透露情況，否則屬洩密，要脅會將他及家人在香港及內地所有資產，包括證券戶口、汽車、銀行戶口等全部凍結，連帶家人亦帶返武漢關押扣查。至於劉，亦會即晚帶返武漢，扣查40日。對方又說香港警察勾結黑幫，警告他不要在港報案。劉由於擔心「公安」濫權，因此未敢違抗。

二人一直對話至下午7時，足足談了五小時。劉的家人憶述，當時劉談電話談得十分激動，家人察覺有異，了解後懷疑屬電話騙案。確認劉未損失金錢，便立即促他到香港警署報警。警員聽到劉的情況，說「呢啲文件我俾幾十份你都得」，確認劉未損失金錢後，便叫劉不要再理會「公安」，便打發他離開。

劉認為內地的司法及執法機構不時傳出貪腐案及濫權，更指將來如果《逃犯條例》通過，擔心將會有更多香港市民中招受騙。（李澤彤攝）

騙徒利用事主怕公安情緒 《逃犯條例》將令港人更易中招

劉表示，今次事件令他十分受震撼，因為事後托武漢舊同學翻查洪山區公安局電話，確實是電騙騙徒的顯示來電，而且公安與他透過視頻見面，又有他個人資料的文件出示，騙局十分精密。

他坦言之前沒有留意《逃犯條例》修訂的新聞，但如今都對條例反感。因為他認為內地的司法及執法機構不時傳出貪腐案，「沒關係」的平民被執法人員胡亂充公資產或扣押不足為奇，將來如果有內地「執法人員」致電香港市民，市民當刻不容易分辨真假。他指騙徒會利用事主慌亂的情緒，令對方信以為真，因此他更認為將來如果《逃犯條例》通過，將會有更多香港市民中招受騙。

而根據香港警方數字，2019年第一季的電話騙案案件宗數（有損失個案）為127宗，比去年同期90宗上升4成，損失金額更由460萬上升至3446萬，增幅達7倍。