【懲教造假】200懲教人員被揭跑步試造假　塘福一哥休假受查

《香港01》周一（27日）報道，逾200名懲教人員周年跑步試集體造假，涉事人員涉違反三項刑事罪行。懲教署發言人早前指，會就事件作內部調查。 據了解，懲教署發出內部通告，指塘福懲教所主管潘文禧，因造假事件被勒令即日起休假兩星期接受調查，休假後將被調職。 《香港01》向懲教署查詢，正待正式回覆。

《香港01》揭發，逾200名懲教人員周年體能考試造假。據了解，涉事的大嶼山塘福懲教所獄長潘文禧，被勒令休假受查。（懲教署《愛群》月刊）

塘福獄長被勒令休假受查 懲教署未正式回應

據了解，懲教署即日發出內部通告，公布塘福懲教所主管潘文禧，即日起休假兩星期，其職務由署內的押解組主管暫代。

據消息人士指出，懲署經過初步調查，發現潘文禧於事件上「明顯管理不善」，而現正身處海外的懲教署署長胡英明「極度震怒」，下令將潘文禧即時休假及繼續接受調查。消息人士續稱，潘即時休假受查，而署方經調查後，會再決定潘是否要接受紀律聆訊。

有報道引述資深懲教人員推測，潘被「是非常重的懲罰」。報道又指，據悉潘文禧休假後將被調往其他懲教院所，直至相關調查完成，不排除會作進一步處分，故相信其仕途已經「行人止步」。

《香港01》向懲教署查詢，正待回覆。

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塘福懲教所「一哥」、懲教署高級監督潘文禧（左三）不足兩年間連升兩級，並有機會角逐助理署長一職，不過現時捲入跑步試集體造假醜聞，恐影響仕途。（懲教署《愛群》月刊／香港01製圖）

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