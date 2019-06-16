【逃犯條例】港府研判衝突是「顏色革命」？　權威學者：說法危險

上周三（12日）政府總部及立法會大樓外，爆發警民大衝突，警方動用橡膠子彈鎮壓群眾。當晚傳媒引述港府消息人士指，內部研判事件是「一場由外國策動的顏色革命」。 法國政治學家、浸大政治及國際關係學系系主任高敬文接受《香港01》訪問時，嚴詞駁斥港府研判錯誤，又指說法危險，批評無視港人促請徹回修例，反借藉口打壓民主。 科大社會科學部副教授成名批評，港府用上內地政治用語，令人憂慮失去高度自治。時事評論員劉銳紹指出，「顏色革命」是內地用語，港府以此總結示威行動大錯特錯。 《香港01》向特首辦查詢，作出研判的理據，截稿前未獲回覆。特首林鄭月娥則於昨午（15日）的記者會上，否認港府曾作出這個研判。

港府硬推《逃犯條例》修訂，引起社會極大矛盾。6月12日，政府總部和立法會大樓外，大批市民抗議修例，最終演變成警民大衝突。政府消息人士當晚向媒體指，內部研判事件是「顏色革命」。（資料圖片／張浩維攝）

居港法國政治學家高敬文：612示威非顏色革命

法國政治學家、社會學家、浸大政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）書面回覆《香港01》，提出兩個論點，指港府將上周三爆發的衝突，研判為「顏色革命」是錯誤。

高敬文首先以2014年發生的雨傘運動作比較，指上周三的示威並非要求香港特區「完全民主化」（full democratisation of the HKSAR），相反，示威者的訴求簡單而清晰，僅為促請政府撤回，侵蝕香港自治的差劣修例法案，因此難與「顏色革命」相提並論。

他續指，「顏色革命」在學術上有完整論述及意義，是指部分前蘇聯屬土例如烏克蘭、格魯吉亞及吉爾吉斯，社會透過行動，將脫離極權統治的國家再民主化，但香港乃「混合體制」（a hybrid regime），在民主與威權中間，享大量自由及司法獨立，起點不盡相同，不能混為一談。

法國政治學家、社會學家、浸大政治及國際關係學系系主任高敬文質疑，港府將612示威說成「顏色革命」，是借藉口打壓民主。（資料圖片／張浩維攝）

質疑借藉口打壓民主 警告持續收緊自由或釀真革命

高敬文批評，「顏色革命」的說法有內地政治色彩，港府採用這種措辭非常危險，予人港府是北京代理人的印象。他指出，1984年中英兩國就香港前途談判時，已對香港走向普選及民主有共識，質疑港府採用「顏色革命」的措辭，是借藉口打壓民主。

他指出，港府的研判無助解決爭議，反而令民主力量獲更大的合法性及支持。他同時警告，雖然社會這刻仍享自由，但若北京及港府繼續如過去三年般，持續收緊自由，本地醞釀的「顏色革命」並非不可能，形容是自由開放社會與建制衝突下，合理推斷的可能後果。

港府強硬推動修訂《逃犯條例》，上周三（12日）引發警民大衝突，當日警方動用橡膠子彈、布袋彈、催淚彈及警棍，武力驅趕示威者，備受抨擊。（資料圖片／梁鵬威攝）

成名：年輕人上街出於愛香港

科大社會科學部副教授成名認為，上周三的示威絕非「顏色革命」，直言即使有促特首下台的訴求，但並非為了推翻特區政府，而在政府無視民意反對和法律界質疑，強硬推動修例下，「好多年輕人是怕失去自由，失去香港，是愛香港的表現」。

他批評，港府套用內地的政治表述用語，既可能造成抹黑示威者，亦令人憂慮失去高度自治，「是否中央將說話加諸在港府口中？」，港人一直質疑港府力推修例，背後是中央指令，港府對示威的研判，口吻與內地相近，自然令港人更為質疑修例是否中央「硬任務」。

科大社會科學部副教授成名指，上周三的示威絕非「顏色革命」，又指示威者訴求清晰是要求徹回修訂。他認為，年輕人示威者上街是因為愛香港，卻被抹黑成搞革命。（資料圖片／梁鵬威攝）

劉銳紹：顏色革命屬內地官方用語 質疑港府照單全收

時事評論員劉銳紹指出，「顏色革命」是內地官方常用的詞語，但香港的社會情況大有分別，很多時是施政失誤，改變年輕人的價值觀，而非外國在背後操縱，因此港府以此總結示威行動大錯特錯，而誤判可能會導致錯誤的行動，令情況更難收拾。

劉銳紹強調，值得注意的並非港府所指的「顏色革命」，而是港府套用內地官方用語，他估計港府官員未必真誠相信香港發生「顏色革命」，但仍以此語總結，質疑他們是否服從上級的指示，對用語照單全收。

特首林鄭月娥周六（15日）召開特別記者會，宣布暫緩修訂條例，並否認港府曾研判事件屬「顏色革命」。（資料圖片／梁鵬威攝）

港府強硬推動修訂《逃犯條例》，引發社會極大矛盾，草案原定上周三（12日）於立法會二讀，但當日大批市民在金鐘政府總部及立法會大樓外抗議，最終演變成警民大衝突。警方動用橡膠子彈、布袋彈、催淚彈及警棍，武力驅趕示威者，備受抨擊。

當天晚上，多於一家傳媒引述政府消息人士報道，指政府內部研判事件為「一場由外國策動的顏色革命」，目的想營造香港無法管治的氛圍，因此政府絕不讓步。

《香港01》上周五（14日）向特首辦查詢，作此研判的理據、會否考慮公開相關證據，以及「外國策動」是指哪個或哪些國家，截稿前未獲回覆。

特首林鄭月娥昨午（15日）召開特別記者會，宣布暫緩修例，重新諮詢，她同時否認港府曾研判事件為「顏色革命」。