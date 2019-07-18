【逃犯條例】潘曉穎父親信函：無法釋懷　盼政府突破固有框架處理

港府強推修訂逃犯條例，激起的示威浪潮由6月延續至今。《香港01》獲悉，陳同佳案死者潘曉穎的父母，6月底致函特首林鄭月娥，「轉軚」懇求考慮單次個案處理等四個方法。 林鄭月娥本月初稱修例「壽終正寢」，惟未再提出解決台灣殺人案的善後方案。她亦一直未交代，6月底收到潘父信函的消息，以下為首度曝光的潘父信件重點：

潘父6月26日去信港府至今，特首林鄭月娥三次見記者，當中本月9日早上於行政會議前談及修例。她僅指修例壽終正寢，未有提出其他處理台灣殺人案的方法，亦從未提及潘父母的新請求。（資料圖片／梁鵬威攝）

據悉，潘父母致特首林鄭月娥的信件共有兩頁，首先談及修例爭議，稱台灣當局多次表示不接受以修訂逃犯條例方式移交疑犯，修例即使完成亦無助解決其女兒案件，但夫婦二人非常感謝林鄭月娥，對她因事件承受壓力及屈辱感非常難過。

他們續說，對女兒遇害一事無法釋懷，懇求林鄭在修例引發非常重大爭議後，考慮各種方法，包括「過去存在客觀限制不可行」的方法，再次盡力為其女兒討回公道，「香港社會經歷如此非常罕見龐大爭議後，期望特區政府能以突破固有框架方式處理此事。」

2018年2月，20歲的潘曉穎與19歲男友陳同佳到台灣度情人節，潘其後證實遇害，台灣當局三次向港府提出司法互助請求，希望遣送陳同佳，未獲回應。保安局今年2月12日提出修改逃犯條例，民建聯李慧琼及周浩鼎，同日陪同潘曉穎母親（中）召開記者會，支持修例。（資料圖片／楊婉婷攝）

據悉，潘父母在信中的訊息，是懇求港府考慮任何可行的方案，而他們特別提及其中四個方法，並明言希望港府以「特事特辦」態度處理：

●以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案

●港府以「行政指令方式」單次移交疑犯

●賦予香港法庭域外法權

●勸說疑犯到台灣自首

據悉，潘父母二人在信中結尾指，預計疑兇可能最快今年10月獲釋，懇求特首、律政司司長及保安局局長能夠在立法會休會前完成有關程序，「這是我們唯一的請求」，並指希望獲林鄭的回覆。

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