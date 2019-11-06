【區議會選舉】洪福新移民佔兩成　泛民陳樹暉：風波令我們生裂痕

新屋邨選區的新移民人口多，是否等於是建制派票倉？《香港01》訪問洪福邨及水泉澳邨的多位區議會參選人，大家各有不同看法。 洪福的新移民比例高企，居港七年以下人口（包括兒童）佔全邨24%，高於全港平均的12%。 民主派候選人陳樹暉初時認為，新移民和本地人一樣，關心的都是新區的交通、規劃等議題，候選人只要做好民生，便能爭取人心。但隨反修例運動升級，立場鮮明的陳樹暉，漸漸發現部份「有計傾」的新移民街坊們開始討厭他、避開他，令陳感到「或多或少都對（選舉）信心有影響」。 另一位候選人民建聯徐君紹拒絕記者的訪問邀請。

前學運領袖陳樹暉，今年將在新公屋洪福選區爭奪區議員一席。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

泛民難爭取新移民支持？「他們並不了解黨派立場」

2015年入伙的元朗洪福邨，是洪水橋新發展區的第一個公共屋邨。11月的區議會選舉，洪福邨將迎來首位區議員。

29歲的陳樹暉，更為人熟悉的身份是學聯前秘書長、民陣前副召集人，傘運中的最前線，如今，他以朱凱廸新西團隊成員、洪福邨社區幹事身份，與民建聯前天水圍區議員徐君紹，爭奪新選區洪福一席。

陳樹暉表示，洪福作為新區，交通規劃遠未完善，新移民街坊和本地人一樣，最關心的都是這些民生議題。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

2018年5月已進駐洪福服務的他，發現該區有嚴重的規劃問題，郵局、銀行櫃檯等公共服務缺失，出外交通亦十分不便，洪水橋位於屯門、天水圍之間，居民須依賴輕鐵出行，但輕鐵常常在兩端已上滿，洪水橋站只得大排長龍。而巴士方面，陳樹暉表示，洪福邨多基層居民，返工時間往往不是朝九晚五，但交通安排仍是朝九晚五的思路，亦導致了供求不對等。

「其實區內居民，不管是否新移民，關心的事都是這些。」陳樹暉說，「在（反修例）運動前，他們（新移民）不關心政治，也並不了解黨派和立場。」

陳樹暉試過有原本關係密切的新移民街坊，現在一見到他就迅速跑開。「確實會不舒服，」他說，「或多或少都對（選舉）信心有影響」。（資料圖片 / 歐家樂攝）

「運動之後，有些新移民稱我是『黑衫』」

積極爭取改善交通和家庭支援的陳樹暉，順利打入新移民師奶圈子，得到不少認同。但在今年的反修例運動中，陳樹暉從不避諱展現立場，曾在區內舉辦反修例論壇，呼籲街坊參與「7.1大遊行」，近期又提出徹查「7.21」及重整元朗區議會。

「我的面目是清晰的。」陳樹暉說，這種清晰令他失去部分支持者，尤其是原本的新移民支持者。「8月之後，感覺有些新移民開始不接我的單張，還聽到有人說我是『黑衫』。」他試過有原本關係很好的新移民街坊，現在一見到他就迅速跑開。「確實會不舒服，」陳樹暉頓了頓說，「或多或少都對（選舉）信心有影響」。

同區還有另一位候選人民建聯徐君紹。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

如何運用手中一票，關乎對香港的想象

陳樹暉說，新移民只有居港滿七年才可投票，但無選票的人也可有很強的輿論影響力，「他們身邊的網絡是不小的，而且比起本地人bonding（聯結）更強」。多是通過中港婚姻來港的主婦們，每日送完小孩上學，便會約一齊飲茶聊天，大家建立微信群，漸漸形成一個緊密的社區網絡。他知道現在有少數新移民婦女仍支持自己，但不會主動幫陳爭取支持，以免和其他街坊衝突。

區選已如箭在弦，陳樹暉在派發重整區議會和改善交通主題單張後，又開始派綠色社區單張，希望帶出自己更多的政綱。「這場單對單的個人較量，候選人的質素、給人的印象是最基本的東西，而願不願意投出自己的一票，關乎大家對整個香港狀況的理解和想象。」陳樹暉說。

另一名候選人民建聯徐君紹通過助理拒絕了記者的訪問邀請。