【新冠肺炎】上周六婚禮三人確診　愉景灣酒店涉事場地關閉14天

香港出現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的新群組感染。香港愉景灣酒店上周六（14日）一場婚禮及酒會，至今共三人確診，來自兄弟姊妹團及賓客。 愉景灣酒店回覆《香港01》指，暫未接獲衞生防護中心的正式通知，而當天婚禮地點涉及酒店的海濱禮堂及宴會廳，已安排清潔消毒並將宴會場地關閉14日，曾服務該宴會的員工亦正家居隔離，暫未有人出現不適。

涉事酒店關婚禮場地14日 職員須隔離

愉景灣酒店發言人回覆《香港01》查詢，稱從衞生防護中心的記者會中得悉，有數名確診感染新型冠狀病毒的病人，曾於上周六（14日）出席在愉景灣舉行的婚禮，酒店暫未接獲衞生防護中心的正式通知，但稱按照紀錄，當天的婚禮地點涉及酒店的海濱禮堂及宴會廳，而由於婚宴出席者非由酒店邀請及安排，故未能提供出席人數及出席者身體狀況等資訊。

發言人續指，非常關注是次個案，並即時安排清潔承辦商全面清潔及消毒有關宴會場地、升降機大堂及其他公眾地方，受影響的宴會場地由即日起暫停開放14日。至於曾服務該次宴會的員工，正家居隔離14日，酒店將密切留意他們的健康狀況，強調未有人出現身體不適。

愉景灣酒店發言人回覆《香港01》查詢指，已即時安排清潔承辦商全面清潔及消毒有關宴會場地、升降機大堂及其他公眾地方，受影響的宴會場地由即日起暫停開放14日。（資料圖片）

發言人稱，已進一步加強日常清潔及消毒措施，員工、住客及訪客進入酒店時須量度體溫，將繼續密切留意事態發展及確診個案數目，並適時採取進一步措施。

婚禮至少3人確診 均無外遊紀錄

《香港01》周五報道，本港第191宗確診個案的34歲女患者，上周六參加愉景灣酒店「海濱白教堂」舉行的婚禮，同場另外至少三人初步確診。有曾出席婚禮的人士向記者確認，三人分別是一名兄弟、一名姊妹及另一名女賓客。

衞生防護中心周五記者會確定，除34歲女子外，兩名婚禮出席者已確診，三人均無外遊紀錄，而新郎於海外度蜜月回港後有不適。（余俊亮攝）

衞生防護中心周五記者會確定，除34歲女子外，兩名婚禮出席者已確診，三人均無外遊紀錄，而新郎於海外度蜜月回港後有不適。涉事婚禮於露天場地舉行，有逾80人出席。香港今日新增48宗確診個案，至今累計256宗確診。