【香港口罩】5月本地日產最高達266萬　估算夠全港打工仔用

新冠肺炎疫情爆發，不少港人在本地設廠生產口罩，近期不少廠房陸續投產。記者綜合各口罩廠的公開資料統計，理論上5月的最高口罩總產量，可達8250萬個口罩，除31日即每日達266萬個，約夠36%港人每日一罩。 香港就業人口總數約377萬人，若扣除教育及醫療行業，以20個工作天計算，本地生產口罩或能追上「打工仔」工作需要。 然而，製作口罩的原材料之一的熔噴不織布供應仍未穩定，為口罩生產蒙上陰影，有學者認為熔噴不織布在疫情下成為戰略物資，港府必須提供協助本地生產。

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情爆發後，全球口罩供應一直短缺。究竟本港生產口罩供應能否解決本地所需？記者比較本地口罩生產商5月預期供應量，及估算本地就業人口上班所需的口罩需求，嘗試找出答案。

16間本地廠 5月最高生產8250萬口罩

目前香港有近20機構，已對外宣佈正於本地設立廠房，準備生產口罩，部分更已「開機」投產。排除具爭議，以及未公布每月產能的公司，《香港01》列出16間已準備好生產，或仍正建設廠房的本地口罩廠，並按各廠接受《香港01》及其他傳媒訪問時，所公布的最高產能，統計香港5月的口罩產量。計算亦包括懲教署製造、只供應公務員使用的CSI口罩。到今年5月，香港月產口罩數量最高可達8250萬個。（詳見下圖）

據現時各口罩廠聲稱的最高產能統計， 香港5月的口罩產量最高可達8250萬個。（香港01製圖）

日產量達266萬 料追上打工仔需求

需求方面，根據政府統計處的數字，去年12月至今年2月，香港就業人口約為377萬人。就業人口中，約有7萬教師現時要在家工作，短期內復課無望，因此無需外出工作配戴口罩；而醫管局的醫護人員工作期間所使用的外科口罩，皆由局方招標採購及提供。扣減醫管局2018至19年報中，從事直接病人護理的5.7萬人手，及7萬教師後，估計香港實質需外出工作、自行採購口罩的人口約為364萬人。

據政府統計署數字，2019年12月至2020年2月，香港約有377萬就業人士。（政府統計署網頁）

以此推算，364萬工作人口，如每日只使用一個口罩。以月產口罩數量8250萬個，除五月有20個工作天，即每天的供應量為412.5萬個口罩。因此理論上，香港5月的口罩產量或已能追上工作人口一個月所需。然而，上述估算以廠房最高產量作估算，不少廠商仍反映口罩的關鍵原材料——熔噴布，供應不足。（詳見下圖）

扣減教育及醫療行業，需要外出工作的人口約為364萬，而香港5月的口罩產量或能追上打工仔一個月的需求。（香港01製圖）

廠房難覓 港商生產原材料有難度

熟悉熔噴布生產的城市大學生物醫學工程學系胡金蓮教授表示，3月中接受《香港01》訪問後，接到約20個外界查詢，包括上市公司、本地口罩廠等查詢。他們反映外地採購熔噴布遇上很大問題，包括假熔噴布、質量太差、價格過高等。她表示，有商家曾考慮本地生產熔噴布，但未能覓得合適廠房，加上投資額以數千萬計，因此未落實計劃。她認為，香港要確保口罩生產，要先確保上流的熔噴布生產供應穩定。而目前情況分析，熔噴布要作本地生產，香港政府的支持是必須的。

統計之下，香港5月的口罩供應看似穩定，惟不少廠商反映，口罩原材料熔噴布供應不足，或會影響生產。城市大學生物醫學工程學系胡金蓮教授認為，要在本地生產熔噴布，必須香港政府支持。（盧翊銘攝／資料圖片）

另外，多間本地口罩廠現時仍正準備廠房，當中包括香港紫花油大藥廠。藥廠董事總經理許少文指，公司去年已打算擴展廠房及無塵空間，剛好遇上年初的疫情及口罩荒，故在農曆新年時決定騰出建設中的無塵空間，設立口罩生產線。藥廠投資700萬港元，準備在港設立兩條口罩生產線，許指，無塵空間工程現時仍在進行，預計5月投產後，每月可以生產800萬個口罩。

香港紫花油大藥廠董事總經理許少文指，藥廠將設兩生產線，預計5月投產後，每月可生產800萬個口罩。（李穎霖攝）

紫花油藥廠設兩生產線 月產800萬口罩

紫花油大藥廠及同集團華星製藥有限公司，皆在觀塘區內的公司物業設廠，本身已有無塵空間，並符合ISO 14644-1中ISO Class 7的標準，比政府資助的申請要求還要高一級。許少文指可以輕鬆地達到政府要求，但生產口罩的機器是在年初供不應求的情況下購買，令生產成本被拉高；而藥廠期望生產規格達ASTM Level 2 或以上的口罩，採購高質素原料亦有難度。

他表示，如本地可生產高質素的熔噴不織布，會考慮使用，但亦會衡量其價格：「因為成本都會影響到售價。」他又坦言，政府提供的資助未必能支付成本，但強調無論如何都會堅持生產：「不應用賺錢的角度，衡量是否去做（生產口罩）。」