【肺炎口罩】三招學識揀口罩　01教你公司查冊　讀懂CE、FDA認證

《香港01》抽查40盒口罩包裝說明，發現有口罩商提供虛假的外國廠商地址，部分更無提供口罩製造廠商名稱及地址，消費者難辨別購入的口罩是否可靠。 記者提供3招簡單技巧，希望有助消費者辦別口罩的包裝說明是否可靠。第一，善用內地及外國查冊網站核對廠商名稱及地址；第二，認清CE認證的包裝規格；第三，了解FDA制度，認清市面流行的可疑證書外貌。

在早前抽查口罩中，17盒包裝盒均印有歐盟CE認證商標，但是全部CE認證口罩均未符合標準，因包裝盒未印齊歐盟規定的資訊。（資料圖片）

目前香港出售的口罩製造商大多在中國設廠，部分製造商在越南、泰國及印尼，甚或歐美國家設廠。口罩質素好壞，與廠商聲譽及設廠地點有密切關係。

招式1：核對廠商及經銷商名稱及地址

內地公司查冊：www.tianyancha.com

其他國家公司查冊：www.opencorporates.com

口罩製造商大多為中國註冊公司，公眾於內地查冊網站，如天眼查、企查查及啟信寶等網頁查閱公司註冊資料。首先，公眾可登入天眼查等有關網站，並在網站輸入口罩製造商的名稱，搜集結果出來後便可看見很多公司資訊，如企業成立日期、註冊業務、註冊資本、實繳資本等重要資訊。

「註冊業務」及其「經營範疇」有助公眾判斷企業業務性質及生產內容；「註冊資本」及「實繳資本」有助了解該企業規模大小；「企業成立日期」有助研判該口罩商是否疫情後才開始投入生產口罩。

另外，有內地公司雖早已註冊成立，但卻在今年才更改業務範疇，如在早前抽查的內地口罩商，主要業務為生產罐頭容器，惟在2個月前開始更改業務範疇，生產口罩。有關業務範疇改變，同樣可在天眼查網站可見，它會顯示在變更記錄一欄，標名「經營範圍變更」，並會列出變更日期。

其他國家的口罩製造商，則可在Open Corporates查冊網站查詢，但相較下此網只有基本公司資料，包括成立日期和註冊地。

如包裝上遇上不懂的外語，消費者亦可使用「Google翻譯」手機app，以相機鏡頭直接掃描和翻譯產品包裝上的文字。

除核對廠商基本資訊外，查核包裝上的地址亦有助窺探廠商真偽。《香港01》早前抽查40款口罩，發現有兩個口罩包裝盒上列有的歐美廠商地址，實為一間英國家品店及美國大型連鎖超市。故此，消費者可在Google及百度地圖搜尋口罩廠商的地址，並善用「街景」模式，以核實包裝上地址是否真實。

招式2：細看CE認證規格、資料及標籤是否齊全

質檢顧問黃喜龍指出，CE認證口罩的包裝盒必須印有以下三批資料：製造商、歐盟代表公司及歐盟進口商名稱及地址；出廠日期、有效日期、產品批號、產品序列號，及產品說明；有特定標記及要求。然而，記者早前抽查的40盒口罩中，17盒包裝盒均印有歐盟CE認證商標，但不少都沒有達到CE包裝盒要求。

黃續表示，現時口罩要入口歐盟國家，必須獲得歐盟CE認證。但獲CE認證，不等於一定獲印發證書，主要視乎口罩的報關用途，例如未經滅菌的醫用口罩，廠商只須作自我聲明，以及準備相關的醫療管理系統、測試及技術文檔，以供將來歐盟海關或主管當局進行抽查；若屬已滅菌的醫用口罩，廠商便須交由歐盟指定的公告機構進行CE認證審核（Compliance Audit），之後便會獲印發證書。

另外，有CE證書的口罩均有一個認證代碼，它會印在盒上CE標記旁邊，公眾可到歐盟網上資料庫（NANDO）查閱代碼，以辨真偽。獲CE認證但無證書的口罩則沒有認證代碼。

質檢顧問黃喜龍指出，CE認證口罩的包裝盒上必須印有歐盟標準所要求的資料和多個標籤。（資料圖片）

口罩購買攻略(香港01製圖)

招式3：FDA無證書、上歐盟網址查核可疑證書樣本

除歐盟的CE認證外，美國FDA認證也廣為人知。FDA認證是由美國藥物及食物管理局進行審查、批核及註冊。但黃喜龍提醒，FDA認證是不會為產品發放證書，坊間流傳的FDA證書都與口罩質素無關，如果有廠商或商戶出示有關證書，力銷該批口罩，市民需要留意。網上亦有專門研究口罩的群組成員戲稱，買口罩要如果發現FDA「證書」，均與品質無關，不必理會。

此外，因應市面上出現大量偽造的「歐盟認證」口罩證書，歐盟屬下的歐洲安全聯盟在其網頁上列出數十款可疑證書樣本，市民可於此頁查核證書外貌是否類同。