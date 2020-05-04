【恒商新聞獎】香港01報道勇奪3金獎1銀獎　再創佳績

今日（4日）香港恒生大學（恒大）傳播學院公布第四屆「恒大商業新聞獎」，《香港01》勇奪3項金獎，得獎報道分別為《一手樓高回贈亂象》系列報道，《大馬男丁套丁調查報道》，《丁權覆核案拆局》。另外，《自願醫保專題》亦獲得銀獎。

「恒大商業新聞獎」旨在表揚優秀的商業及財經新聞從業員，鼓勵更多媒體及公眾關注業界發展，並進一步向公眾宣揚金融財經教育重要。今屆吸引近300位新聞從業員報名參賽，參賽作品超過500份，由70名來自不同界別的專業評審選出得獎佳作，競爭激烈。

「最佳房地產新聞報道獎」影像及聲音組金獎

《丁權無國界 大馬男丁涉違法賣丁權》系列報道：

（偵查組採訪主任周偉強、偵查組副採訪主任陳潤南、偵查組記者梁祖饒、高級編導岑卓熹、攝影記者蕭文學）

《香港01》多年來一直調查新界涉嫌違法套丁的情況，今次發現有丁屋發展商利用已移居馬來西亞多年、無居港權的「大馬」男丁後裔套丁。記者翻閱近200份文件，揭發牽涉是次屯門套丁屋苑合共價值逾5億元，牽涉的丁屋數量近30間，其中記者確定17名男丁均持馬來西亞身份證。該屯門套丁屋苑更牽涉鄉議局劉氏家族。

記者其後更親赴馬來西亞，佯裝發展商代表明查暗訪多名「大馬」男丁，重組整個套丁過程。報道刊出後，特首林鄭月娥公開回應指出屬個別事件，應交由地政總署會跟進，地署署長亦親自回應事件，涉及家族亦有回應，多家傳媒亦有跟進。

擔任評審的「騰躍資本有限公司」執行董事齊秀明女士認為報道，「從拍攝技術到剪輯技巧，以至內容的豐富性均是在眾作品當中略顯突出，亦有豐富的社會及新聞立場，是非常優秀的作品。」

《香港01》去年報道，17名新界原居民馬來西亞後裔，2011至2014年在屯門掃管笏村申建丁屋，三名涉事男丁受訪時承認以約10萬港元售出丁權，而鄉議局主席、行會成員劉業強的家族公司參與賣地，以及為大馬男丁融資建屋。（香港01製圖）

「最佳商業新聞系列報道獎」影像組金獎

《一手樓高回贈亂象》系列

（偵查組採訪主任周偉強、高級記者陳信熙、記者慈美琳、高級記者蕭桁堃、視頻記者朱潔玲、編導王海圖）

《香港01》分析2019年4月逾200宗新樓交易，發現有發展商利用高額現金回贈吸客，若買家符合全部回贈條款，包括提前付清樓價及貸款，回贈金額可高達樓價38.5%。而回贈款項卻未體現在正式買賣合約及一手成交冊中。

記者邀請兩位有專業背景的立法會議員容海恩、譚文豪參與實測，而他們亦難以根據合約判斷物業實價。連中原地產主席施永青，都不清楚回贈的條款原來未有在正式合約中寫出。

評審之一香港中華煤氣有限公司企業事務總經理楊松坤讚揚報道，「議題具新聞性，挑出制度和監管不足之處，又與民生息息相關。記者成功從個案中突出問題所在，在短時間的報道中解釋到複雜的數字問題，並能以輕鬆手法表達出問題的荒誕程度。」

《香港01》審視三個有現金回贈一手樓盤的「成交紀錄冊」，發現發展商利用高額回贈吸客，當中大埔白石角「雲滙」於4月中至底的126個招標出售單位，全部享有現金回贈，幅度最高達樓價的25%。不過，「成交紀錄冊」所示的成交價未扣除回贈，因此遠多於買家實付價錢。（盧翊銘攝）

「最佳經濟及金融政策新聞報道獎」文字組金獎

《丁權覆核案拆局 原居民「輸粒糖贏間廠」 政府脫緊箍咒》

（記者張嘉敏、王潔恩）

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，要求取消新界原居民享有的丁權，案件終於在2019年宣判，指郭卓堅部份勝訴，意即丁屋權本身合法，如用公家地就不合法。過去丁屋政策一直惹來很大爭議，要用最簡單的文字說明已實施了近半世紀的政策並不容易，得獎記者張嘉敏及王潔恩表示，感謝上司一直以來的教導及鞭策，雖然途中遇到不少困難，但幸好能完成報道。

評審立法會議員張華峰讚揚報道：「內容深入詳盡、文筆紮實、可讀性高 。」

郭卓堅重申政策對原住香港人不公平。（呂樂謙攝）

「最佳經濟及金融政策新聞報道獎」文字組銀獎

《【自願醫保】標準計劃平均保費4千元 有4大賣點 呢個風險要留心》

《【自願醫保】保費扣稅上限每人8000蚊 兩大攻略教你慳稅慳到盡》

（記者文顥宗）

自願醫保計劃（VHIS）早前公布首批認可產品清單，於去年4月1日起正式面世。但自願醫保對比一般醫療保險，到底有何「着數」？又是否抵買？《香港01》整理出自願醫保4大賣點，令市民可於購買自願醫保前「停一停、諗一諗」。

評審香港貿易發展局助理總裁梁國浩先生讚揚報道，「內容全面，行文流暢，多角度為讀者提供切身資訊。」