【新冠肺炎】隔離病房歡笑互助　三個康復的女人：開頭一個人會哭

香港至今第18日本地感染個案歸零，總感染人數1,045人，共940人康復出院。當中三位橫跨世代的女性，卻因為這場疫症，而在隔離病房相遇、同病相憐。她們包括一位蘭桂坊群組感染者之一的年輕上班族、一位屬同一群組感染者的家人、和一位香港英國兩地走的退休婦人。康復後，她們主動邀請《香港01》記者作專訪，細說在東區醫院11E隔離病房裏共渡的數十個日夜。

三位橫跨世代的女性，意外因這場疫症成為生死之交。（高仲明攝）

三月初，已退休的吳太，正在英國探望長居當地的子女，發現有輕微咳嗽。她一直有留意疫情消息，但以為上了年紀是正常情況，沒有特別為意。至英國政府宣布「群體免疫」政策後，吳太收到家庭醫生發來的短訊。她稱短訊指，如果有什麼事就千萬不要到診所求醫，病人要自己在家中隔離。

「這短訊令我有無名的恐懼。」無數有關疫情的新聞報道，更令她恐慌。加上她認為當地政府主張先救治年輕人，「這好像很不人道。老人家前半生也對社會有貢獻。」與子女商量後，吳太決定買機票回港，開始兩星期家居隔離。吳太初時沒有發燒，只是喉嚨不適。但三天後身體開始發冷，她最終致電衛生署，安排入住東區醫院。

吳太向記者展示來自家庭醫生診所的短訊，內容指如有流感病徵或曾到新冠肺炎疫區，就切勿往診所求醫，亦不需致電。診所只要求病人下載一個手機程式。（受訪者提供）

為受記者訪問，三位康復者首次在出院後重聚，心情興奮。（高仲明攝）

他說，「不用擔心！不過我們也預備了呼吸機給你。」

醫生凌晨決斷開藥、教與家人視像通話 「我一生感激他」

入院首晚，吳太初步確診。深夜在單人隔離病房等候最終檢測結果時，她血壓颷升至200多度。凌晨二時，主診新冠肺炎的龍醫生於五分鐘內致電問診，馬上為她開藥，並表示由於她有「三高」和年紀較長，染上肺炎算高危。

翌日早上，吳太獲確診， 開始擔心不能見到家人。醫生於是取出手機，馬上教她如何與家人視像通話。「佢話，撳呢個制、嗰個制，就打到。哎呀，我真係感激到佢呢！」吳太感嘆，全靠醫生當機立斷，自己才有機會活到今天。「我真的是一生感激他，帶我脫離恐懼中的恐懼。」吳太亦笑著憶述，「他說『不用擔心！不過我們也預備了呼吸機給你。』」

胡小姐說，最初希望可以獨自隔離，但調往多人病房後才發現，心情變得更開朗。（高仲明攝）

病房內「三代同堂」 後生女餵老婆婆喝湯

吳太入住兩晚單獨隔離病房後，被指示調往四人隔離病房。龍醫生解釋由於同房都是新冠肺炎病人，不會交叉感染。「他說，『我們希望在病房裡面，你們會守望相助。』」

康復者胡小姐三月中與舊同事在中環食晚飯時，不幸染病，後來被調往吳太身處的11E病房。「開頭自己一個人的時候會哭、不開心，會驚。」她初時與數名海外回流的學生同房，感到可能由於他們年紀較輕，比較多怨言。「但同其他人同房後，原來開心了、也感覺定了好多。有人可以聊天，會忘記了自己本來的憂慮，是一件好事。」

及後胡小姐被調至11E病房，轉房時正值午飯時間。「我馬上發現這間病房的氣氛很不同。一進去便見到Sylvia，正幫一位96歲的婆婆餵飯，她說『婆婆你飲唔飲湯？我幫你裝吖』，大家好照顧對方。」Sylvia 與胡小姐是同一蘭桂芳感染鏈內「中招」。Sylvia的家人，與胡小姐為舊同事，二人與另外兩位朋友在同一飯聚後被感染，再傳給Sylvia。同房院友性格正面、相處融洽，胡小姐倍感到樂觀心境，對康復也有幫助。

11E病房的患者意外成為生成之交，康復期間互相扶持，逾越困境的過程中，學會接納和享受。（受訪者提供）

勤做瑜珈 喝湯食水果 保持生活規律

病房內的生活，其實就是面對一扇窗戶、四道牆壁，加上一日兩次會有護士巡房，和醫生每日致電問診。每日早上七時，護士進11E隔離病房，替每人量血壓和體溫。她們通常睡至十時起床梳洗、然後替未起床的院友煲熱水、分水果等。吳太習慣聽電台、Sylvia則看網上新聞，更會在電腦上工作、開視像會議。

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除聊天談心，胡小姐和Sylvia亦每日在病房地上做瑜珈、運動，保持生活規律。每日的特定節目是一同食飯。有病人家屬送來住家飯和湯，大家也會一起分享。「我們是在一個不太理想的環境下，盡力創造一個更正面的經歷。」Sylvia說。

為何出院偏偏不是我？

最磨人的，卻是無盡等待。至病徵差不多都褪去，病人需每天做病毒檢測，要連續兩次測試結果均為陰性，方可出院。Sylvia說最痛是要每日「撩鼻」檢測，棉棒要由鼻腔伸至耳朵，惟測試結果有時陰陽不定。「好像明明每日都努力交功課，但都不合格。那一刻其實是感到好挫敗。」再後來，大部份同房院友已經康復離去，吳太也不禁想：「為何那個不是我？」

「原來呼吸也不是必然。病來如山倒，人只是一粒微塵。」 吳太

回想感染初期，吳太猶有餘悸。訪問中，她多次重複「恐懼」二字。至決定回港時，許多人同搶機票，吳太亦要轉三次機，從英國出發，經泰國、再到星加坡，最後才到港。同行的英國留學生全身有保護衣物，吳太及其丈夫則只有口罩防護。「到泰國機場時，我突然覺得虛脫，很不舒服。那時我就心中有數。」至回港後仍感不適，她致電衛生署要求入院，亦是自己走上救護車，以免救護員上樓，令鄰居恐慌。吳太家人只能在家門前送行，及後她便要孤軍奮戰。

三位康復者用了約4至5星期才完全康復，期間「足不出戶」，待在同一間四人病房。（受訪者提供）

見證96歲婆婆由危殆轉康復、臨走送飛吻

留院近月，要數令眾人最感動的一件事，是關乎11E病房裏一位96歲的婆婆。她是香港最年長感染者，屬於佛堂感染群組。吳太、胡小姐和Sylvia見證着她，由本來在深切治療部留醫、在死門關徘徊，至完全康復、離開隔離病房。婆婆不諳廣東話，只說福建話，房內其他人只能靠肢體語言和簡單廣東話字眼與她溝通。幫她進食之餘，更想方法替婆婆剪指甲。胡小姐興奮地說，「她臨出病房時，向我們飛吻！好可愛，令我們好開心。」

Sylvia認為香港抗疫顯得成功，是因為政府的個案追蹤和圍堵政策收效。面對同一困境，她希望香港人能團結一心。（高仲明攝）

回應網民指謫回流港人自私、感染肺炎『抵死』

對於有批評聲音指，在外國染病的港人自私、不應回港。吳太認為，未經歷過新冠肺炎的人，或許未能體會回流者的心情。但病毒當前，人人自危，沒有人能確保下一個不是自己。

「其實每個人都會擔心自己的健康。」Sylvia亦形容，有些院友是放棄外國簽證、或者工作機會回港，甚至30多歲立遺囑，足說明那種恐懼，有多深刻。回港與否，亦曾是不少回流人士內心的一場掙扎。

Sylvia亦感到，感染群組中的第一人，通常成為眾矢之的。她並不怪責家人是蘭桂芳群組感染者，再傳染自己。「香港有些人會說染病的人是『抵死』，但事實上無人想病。」她認為，網上一些聲音因恐懼情緒，令新冠肺炎病人被污名化。「那哪有空間去公開討論這件事？我們又怎支持正康復的病人？」

11E病房「畢業生」：這裏令我有種力量

「由始至終，我見到七個人康復出院，年齡由17至96，不同經濟階層、家庭背景都有。這一刻你們正經歷同一件事，而香港也唯有這一千多人同你一起經歷這件事。你自然會與他們敞開心胸。」11E病房中，Sylvia是最遲出院的一人，但所有「同屆畢業生」仍在群組中保持聯絡。三位肺炎康復者亦樂於回饋醫學發展，一口答應醫生邀請，參與新冠肺炎的醫療研究。Sylvia寄語，港人正面對同一困境，希望香港更能團結一心。

在新聞和公眾眼中，每名感染者或者只是一個數字，但對這群相伴數十天、一同由低谷奔向健康自由的病人來說，她們首先都是一個人。

「我們11E的病人，其實是幸運的一群。龍醫生希望我們守望相助，我們沒有辜負他。」吳太說，「這裏令我有種力量。本來令我害怕的東西，我變得不再害怕。」